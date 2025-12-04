Bivši komandant ruske vojske Vladimir Čirkin izjavio u uživo programu da Rusija nije bila spremna za rat sa Ukrajinom.

Izvor: Michael Klimentyev / Sputnik / Profimedia

Bivši visoki komandant ruske vojske general-pukovnik Vladimir Čirkin šokirao je celu Rusku Federaciju u uživo programu "RBC" televizije kada je izjavio da ruska vojska, i država, nisu bili spremni za rat sa Ukrajinom. Ovaj sukob Rusija inače naziva "specijalnom vojnom operacijom", a on je objasnio i zašto je uopšte, prema njegovom viđenju, ruska vojska i "reagovala" i napala Ukrajinu u ranim jutarnjim časovima 24. februara 2022. godine.

Čirkin je, inače, komandovao ruskom kopnenom vojskom u periodu od 2012. do 2013. godine. On je jedan od "glasnijih" kritičara rusko-ukrajinskog rata koji više nisu u službi, piše "Biznis Insajder".

Šta je ruski general izgovorio u programu uživo?

"Svi su, ako se sjećate, u februaru 2022. počeli da pričaju da će rat biti gotov za tri dana - sad ćemo ih sve pregaziti. Nažalost, nije ispalo tako.

Dao bih našoj ruskoj obavještajnoj zajednici lošu ocjenu. Rusija je 'tradicionalno' pogrešno procijenila odnos snaga, potcijenila je protivnika i precijenila sopstvenu efikasnost.

Iskreno govoreći, ne namjeravam nikoga da kritikujem, ali po mom mišljenju, Rusija je opet bila nespremna za rat, kao što je bila i prethodnih godina i vjekova. Rusko rukovodstvo je bilo zavedeno uvjerenjem da 70 odsto ukrajinskog stanovništva podržava postavljanje proruske vlade.

Ispalo je potpuno suprotno. 30 odsto za nas i 70 odsto protiv. Tokom prvih nekoliko nedelja dobili smo ozbiljnu i surovu lekciju", objasnio je Čirkin.

"Russia's leadership was given false information that 70% of Ukraine's population was for us and 30% was against us. It turned out to be exactly the opposite."



Former commander of the Russian Ground Forces Vladimir Chirkin criticized Moscow's full-scale invasion of Ukraine,…pic.twitter.com/hZBm8tzfZb — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)December 4, 2025

Ko je Vladimir Čirkin?

Vladimir Čirkin je bio komandant ruskih kopnenih snaga od 2012. do 2013. godine. Smijenjen je zbog optužbi za korupciju.

Čin je izgubio u avgustu 2015. godine i tada je osuđen zbog primanja mita od 450.000 rubalja na pet godina rada u kaznenoj koloniji. Kazna mu je u decembru iste godine preinačena i odtad je u penziji.