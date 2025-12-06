Ukrajinska vojska izvela je napad na jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte u Rjazanju, nedaleko od Moskve.

Izvor: Telegram/Exilenova+

Ukrajinska vojska saopštila je da je izvela novi napad na rusku naftnu industriju, ciljajući rafineriju u Rjazanju, oko 200 kilometara jugoistočno od Moskve. Glavni štab u Kijevu objavio je na društvenim mrežama da je došlo do pogodka na postrojenju, navodeći da rafinerija snabdijeva ruske oružane snage.

Guverner Rjazanske oblasti, Pavel Malkov, rekao je za Telegram da su krhotine pale na područje industrijskog postrojenja, ali da nije bilo žrtava niti veće materijalne štete. Preko noći je iznad tog područja oboreno 29 ukrajinskih dronova, dodao je guverner, navodeći da je oštećena jedna stambena zgrada, ali da je požar koji je izbio na krovu brzo ugašen. Međutim, neprovjereni video zapisi i fotografije koji kruže društvenim mrežama navodno prikazuju požar u području oko obližnje naftne rafinerije i pogodak u krov nebodera. Rafinerija u Rjazanju pripada Rosnjeft grupi i već je bila pogođena krajem oktobra u napadu ukrajinskog drona, prenosi Index.

Ukrajina se gotovo četiri godine brani od ruske invazije. Posljednjih nedjelja više puta je napadala rusku naftnu i gasnu industriju, nastojeći da smanji zalihe goriva namijenjene vojsci i iscrpi državne finansije koje se koriste za nastavak rata.