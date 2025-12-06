Zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobilj ozbiljno je oštećena u februarskom napadu dronom i, prema procjeni IAEA, više ne može u potpunosti da zadrži radioaktivni materijal.

Izvor: Profimeda

Zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobilj, koja bi trebalo da sprječava širenje radioaktivnog materijala, više ne može da ispunjava bezbjednosnu funkciju usljed štete nastale u napadu dronom s početka godine, saopštila je u petak Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Inspekcija zaštitne strukture koju je IAEA sprovela prošle nedjelje pokazala je da je napad dronom u februaru izazvao propadanje konstrukcije, saopštila je agencija Ujedinjenih nacija.

U misiji je potvrđeno da je zaštitna struktura izgubila "primarne zaštitne funkcije", uključujući funkciju zadržavanja radioaktivnog materijala, ali da na nosivoj konstrukciji i na kontrolnim sistemima nema trajne štete, navodi se u saopštenju.

Već su izvedeni privremeni popravci na krovu, izjavio je šef agencije Rafael Grosi, naglašavajući da je za sprječavanje daljeg propadanja i obezbjeđivanje dugoročne nuklearne bezbjednosti neophodno sprovesti sveobuhvatnu obnovu.

Na osnovu istrage, IAEA preporučuje dalju obnovu i zaštitu strukture, kao i ažuriranje sistema za praćenje vlage i korozije i drugih nadzornih programa, stoji u saopštenju.

Podsjetimo, 14. februara ove godine dron je probio spoljašnji omotač zaštitne strukture i izazvao požar. Ukrajinske vlasti su tada objavile da je napad izvršila Rusija, a Moskva je to demantovala.

Zaštitna struktura postavljena je 2019. oko reaktora broj četiri, koji je eksplodirao u nuklearnoj katastrofi 1986. godine, kako bi se spriječilo dalje isticanje radijacije u okolinu.

Nakon napada dronom radijacija se zadržala na normalnom i stabilnom nivou i nije bilo izvještaja o isticanju radijacije, saopštio je UN u februaru.

Nesreća u Černobilju dogodila se u aprilu 1986. Sovjetski inženjeri postavili su oko reaktora sarkofag koji je kasnije zamijenjen novom strukturom. Preostala tri reaktora postepeno su isključena, a posljednji je isključen iz pogona 2000. godine.

Ruske snage su nakratko okupirale nuklearku na početku invazije na Ukrajinu 2022. godine. IAEA u Černobilju ima stalni tim stručnjaka i nastaviće da čini sve što je u njenoj moći kako bi podržala ponovno uspostavljanje potpune nuklearne bezbjednosti, naglasio je šef agencije UN. Istovremeno sa inspekcijom Černobilja, IAEA je sprovela i istraživanje štete na električnim trafostanicama širom Ukrajine.