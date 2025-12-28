Iz HRA navode da je Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, kao matični odbor Skupštine Crne Gore, danas u nedjelju usvojio Predlog zakona i uputio ga na plenum, iako su ranije postojale najave da će se sačekati njegovo usaglašavanje sa stavovima zvaničnog Brisel

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Usvajanje izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima, koje ozbiljno zadiru u ljudska prava, bez javne najave sjednice, bez učešća zainteresovane javnosti i bez mišljenja Evropske komisije, predstavlja svjesno i namjerno podrivanje demokratskih procedura, saopštili su iz Akcije za ljudska prava (HRA).

Iz HRA navode da je Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, kao matični odbor Skupštine Crne Gore, danas u nedjelju usvojio Predlog zakona i uputio ga na plenum, iako su ranije postojale najave da će se sačekati njegovo usaglašavanje sa stavovima zvaničnog Brisela.

Kako ističu, sjednica Odbora održana u petak nije bila najavljena na zvaničnom sajtu Skupštine, čime je, prema njihovim riječima, zainteresovana javnost svjesno isključena iz rasprave.

„Ovakva praksa ne može se smatrati slučajnom proceduralnom greškom, već predstavlja direktno urušavanje principa transparentnosti rada Skupštine“, poručuju iz HRA.

Podsjećaju i na raniju izjavu ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, koji je najavio da će se prije upućivanja zakona na izglasavanje sačekati mišljenje Evropske komisije.

„Uprkos tom javnom obećanju, Predlog zakona je bez čekanja mišljenja Evropske komisije ipak proslijeđen u dalju skupštinsku proceduru. Na 44. sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu takođe je saopšteno da je stav Pokreta Evropa sad da je za razmatranje ovog zakona neophodno prethodno mišljenje Evropske komisije, ali je taj stav pogažen, jer su troje poslanika PES-a na matičnom odboru glasali za njegovo usvajanje“, navode iz HRA.

Prema njihovim riječima, Predlog zakona koji je upućen na plenum ne sadrži izmjene koje su pojedini predstavnici vlasti ranije najavljivali u javnosti.

„Nema klasifikacije bezbjednosnih smetnji na teže i lakše, niti su uvedeni mehanizmi zaštite od zloupotreba. Umjesto toga, usvojene su odredbe koje omogućavaju da nepotvrđena operativna saznanja, pa čak i glasine, dovedu do prestanka radnog odnosa policijskom službeniku po sili zakona, bez prava na uvid u razloge, bez prava na odbranu i bez djelotvornog pravnog lijeka“, upozoravaju iz HRA.

Dodatno navode da ih je Evropska komisija, dan uoči božićnih praznika, obavijestila da je revidirana verzija zakona dostavljena Komisiji i da je trenutno predmet procjene nadležnih službi radi provjere usklađenosti sa pravnom tekovinom EU i evropskim standardima. U tom dopisu, kako ističu, naglašeno je da se moraju obezbijediti postupci zapošljavanja u policiji zasnovani na zaslugama, kao i odgovarajuće proceduralne garancije radi sprječavanja političkog uticaja.

„Usvajanje zakona koji ovako duboko zadire u ljudska prava, bez javne najave sjednice, bez učešća javnosti i bez mišljenja Evropske komisije, ozbiljno dovodi u pitanje iskrenost deklarativnog opredjeljenja vlasti za evropske standarde i evropske integracije. Ovo nije reforma sistema bezbjednosti, već institucionalizacija pravne nesigurnosti i političke samovolje“, zaključuju iz HRA.