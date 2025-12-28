Tokom pretresa njegovog stana pronađeno je 41 komad eksploziva – dinamit, koji je oduzet i predat službeniku Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova.

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Centar”, Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad, lišili su slobode M.J. (45) nakon prijave za porodično nasilje. Tokom pretresa njegovog stana pronađeno je 41 komad eksploziva – dinamit, koji je oduzet i predat službeniku Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova.

Policija je postupala po prijavi da je osumnjičeni nasilno postupao prema supruzi. Nakon sprovedenih aktivnosti, tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici utvrdio je da u radnjama M.J. postoje elementi krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i naložio njegovo lišenje slobode.

Tužilac je nakon pronalaska eksploziva potvrdio da se M.J. tereti i za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Policija nastavlja rad na slučaju u saradnji sa nadležnim tužilaštvom.