Tramp kaže da je razočaran što Zelenski još nije proučio američki mirovni predlog za okončanje rata u Ukrajini i upozorava da nije siguran da će ga Kijev prihvatiti.

Izvor: Ukraine Presidents Office / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da nije siguran da li će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prihvatiti novi američki predlog usmjeren na okončanje ruske agresije u Ukrajini.

Sjedinjene Države razgovarale su s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim zvaničnicima, uključujući Zelenskog, rekao je Tramp.

Tramp: Razočaran sam zbog Zelenskog

"Moram da kažem da sam pomalo razočaran što predsjednik Zelenski još nije pročitao predlog, to je bilo prije nekoliko sati", dodao je.

Tramp je naveo da bi Moskva "radije zauzela cijelu zemlju... ali Rusija je, vjerujem, u redu s tim", dodajući da, ipak, nije siguran da li će se Zelenski složiti s predlogom. Na Floridi su Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof i njegov zet Džared Kušner od četvrtka vodili višednevne razgovore s ukrajinskim zvaničnicima, uključujući bivšeg ministra odbrane Rustema Umerova i načelnika Generalštaba Andrija Hnatova. U utorak su u Moskvi održali petočasovni sastanak s Putinom.

Na kraju američko-ukrajinskih razgovora na Floridi u subotu, Zelenski se telefonom priključio razgovorima, ocjenivši ih kao konstruktivne.

Zelenski: Amerika zna naše osnovne stavove

"Američki predstavnici znaju osnovne ukrajinske stavove", rekao je Zelenski u svom nedeljnom večernjem obraćanju. "Razgovor je bio konstruktivan, iako ne i lak", dodao je.

Za sada nije poznato kako se početni američki mirovni plan od 28 tačaka razvijao u poslednja tri nedelje, a ključna neriješena pitanja uključuju teritorijalna pitanja i američke bezbjednosne garancije.

Moskva kaže da je otvorena za pregovore i optužuje Kijev i Zapad za blokiranje mira, dok Ukrajina i njeni saveznici tvrde da Rusija odugovlači i koristi diplomatiju kako bi učvrstila svoje ratne dobitke.

Zelenski bi danas u Londonu trebalo da se sastane sa evropskim liderima, uključujući njemačkog kancelara Fridriha Merca, britanskog premijera Kira Starmera i francuskog predsjednika Emanuela Makrona, kako bi razmotrili trenutni status mirovnog plana.

(Index/MONDO)