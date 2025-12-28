U akciji “Petarda”, policija je zaplijenila gotovo 47.000 komada pirotehničkih sredstava kod više osoba u Nikšiću, Podgorici i Baru.

Izvor: Uprava policije

Službenici Uprave policije su u okviru akcije “Petarda” koja se sprovodi na nacionalnom nivou, a koja podrazumijeva planske aktivnosti policije usmjerene na suzbijanje nedozvoljene trgovine i zloupotrebe pirotehničkih sredstava, tokom jučerašnjeg dana zaplijenili 46.893 komada pirotehničkih sredstava.

Naime, sinoć je saobraćajna patrola nikšićke policije na magistralnom putu Nikšić - Podgorica u mjestu Paprati zaustavila teretno motorno vozilo nikšićkih registarskih oznaka u kojem se nalazilo kao suvozač operativno interesantno lice L.M., kada je prilikom detaljne kontrole i pregleda tovarnog prostora pronađeno pet paketa sa ukupno 25.000 komada petardi, saopšteno je iz Uprave policije.

Ova pirotehnička sredstva su oduzeta i sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji će se o kvalifikaciji djela izjasniti nakon odgovarajućih vještačenja u Forenzičkom centru.

Zatim, službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Centar”, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica juče su izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi B.R. gdje je pronađeno i oduzeto 19.532 komada petardi i 70 vatrometa različitih vrsta.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu B.R. uhapšena zbog sumnje da je izvršila krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Osim toga, službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Jug” su u naselju Polje kontrolisali vozilo kojim je upravljao E.L. iz Bara. Pregledom vozila pronađeno je 726 komada petardi, te je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru koji će se naknadno izjasniti o eventualnom postojanju krivičnog djela ili prekršaja.

Takođe, u Baru je kontrolisan i S.D. iz Podgorice kada je kod njega pronađeno 1.560 komada petardi i pet vatrometa. I u ovom slučaju tužilac će izvršiti naknadnu kvalifikaciju djela.

Policijski službenici će i dalje, tokom trajanja akcije, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama i inspekcijskim službama, sprovoditi pojačane kontrole, prikupljati operativna saznanja i obilaziti lokacije na kojima postoji mogućnost nedozvoljene prodaje pirotehničkih sredstava, te preduzimati zakonom predviđene mjere i sankcije prema licima koja prekrše propise.

Uprava policije će i tokom predstojećih praznika nastaviti sa intenzivnim I sveobuhvatnim aktivnostima u cilju očuvanja bezbjednosti građana.

Tim povodom, upućujemo apel roditeljima i starateljima da vode računa o zloupotrebi petardi i vatrometa od strane djece i da im ova pirotehnička sredstva ne čine dostupnim. Njihova upotreba može dovesti do ozbiljnih i trajnih posljedica po život i zdravlje djece, drugih građana, kao i životinja.