Izvor: Uprava policije Crne Gore

Za prolazak kroz crveno svjetlo, nepropisno preticanje, vožnju suprotnom trakom ili upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, vozači u Crnoj Gori mogu biti kažnjeni i do 1.000 eura, koliko iznosi maksimalna novčana kazna predviđena Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Najstrožim sankcijama, uključujući i zatvor, mogu biti kažnjeni i vozači koji upravljaju vozilom dok su isključeni iz saobraćaja, kao i oni sa koncentracijom alkohola u krvi od jednog do dva grama po kilogramu. Ove kazne izriču sudije za prekršaje.

Zatvorom od 15 do 60 dana kažnjava se i drastično prekoračenje brzine, nepoštovanje naredbi policije, kao i vožnja pod dejstvom droga. Pravna lica za saobraćajne prekršaje mogu biti kažnjena i do 6.000 eura.

Doktor nauka bezbjednosti Ivan Pekić ocjenjuje da problem nije u visini kazni, već u njihovoj nedosljednoj primjeni i slabom osjećaju neizbježnosti sankcija, ističući da samo kombinacija stroge kontrole, brze kazne i edukacije može donijeti dugoročne rezultate.