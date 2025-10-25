Tajni prijatelj Donalda Trampa donirao je 130 miliona dolara za isplatu plata pripadnicima vojske tokom obustave rada vlade.

Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Administracija Donalda Trampa planira da iskoristi donaciju od 130 miliona dolara, pristiglu od anonimnog "prijatelja" za isplatu plata pripadnicima vojske tokom obustave rada vlade, potvrdilo je Ministarstvo odbrane.

"Donacija je data pod uslovom da se koristi za pokrivanje troškova plata i naknada pripadnika službe", izjavio je glavni portparol Pentagona Šon Parnel, dodajući da je novac prihvaćen u skladu sa "opštim ovlašćenjem odeljenja za prihvatanje poklona".

Ovaj potez predstavlja značajno odstupanje od uobičajene procedure finansiranja vojske, koja se tradicionalno oslanja na javna sredstva koja odobrava Kongres.

Zabrinutost u Kongresu

Članovi kongresa zaduženi za budžet, sa obje strane političkog spektra, izjavili su da od administracije traže više informacija o detaljima donacije, ali da još nisu dobili nikakvo objašnjenje. Pojedini demokrate takođe su izrazili zabrinutost zbog zakonitosti takvog poteza.

Portparolka senatora Dika Durbina iz Ilinoisa, vodećeg demokratskog člana senatskog pododbora za odbrambene budžetske rashode, rekla je da je zatražio informacije o tome "kako ovaj poklon i druga nedavna preusmeravanja sredstava ispunjavaju odredbe Zakona o sprečavanju deficita".

Upitna zakonitost

Zakon o sprečavanju deficita zabranjuje saveznim agencijama da koriste sredstva koja premašuju iznos koji im je dodeljen. Demokrate su optužile administraciju da je više puta prekršila taj zakon tokom obustave rada vlade, uključujući i odluku o otpuštanju hiljada saveznih radnika.

"Zakon o sprečavanju deficita izričito navodi da se privatne donacije ne mogu koristiti da bi se nadoknadio prekid u dodjeli sredstava. Mislim da su donaciju mogli da prihvate, ali nisu smjeli da je koriste u tu svrhu, jer je zakon vrlo jasan", rekao je Bil Hogland, bivši budžetski savjetnik Republikanske stranke u Senatu, a sada viši potpredsjednik u Bipartizanskom političkom centru.

Misteriozni "prijatelj"

Tramp je pohvalio donaciju od 130 miliona dolara, za koju je rekao da je stigla od "prijatelja" s ciljem pokrivanja vojnih manjkova. Odbio je da otkrije identitet donatora, rekavši da "on zapravo ne želi priznanje".

Na pitanja o identitetu donatora i njegovoj mogućoj povezanosti sa stranim subjektima ili interesima, portparolka Bijele kuće uputila je novinare na Pentagon i Ministarstvo finansija, prenosi Index. Pentagon je zatim ista pitanja vratio Bijeloj kući, dok Ministarstvo finansija nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

Pentagon je donaciju nazvao "anonimnim doprinosom" i takođe nije odgovorio na pitanje da li planira da o detaljima njene upotrebe obavijesti Kongres.