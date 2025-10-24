Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da američki napadi na tzv. narkoteroriste na Karibima ne zahtijevaju objavu rata.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Donald Tramp je najavio da će posle serije bombardovanja brodova na Karibima i Tihom okeanu uslijediti napadi na kopnu. Naglasio je da će Kongres biti obaviješten o operacijama, javljaju strane agencije.

"Pa, ne mislim da ćemo nužno tražiti objavu rata" rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

"Mislim da ćemo jednostavno ubiti ljude koji unose drogu u našu zemlju. U redu? Ubićemo ih" rekao je Tramp.

Trump: "I don't think we're necessarily going to ask for a declaration of war, I think we're just gonna kill people that are bringing drugs into our country. We're going to kill them. They're going to be, like dead."pic.twitter.com/55NQXpZ0jf — Aaron Rupar (@atrupar)October 23, 2025

"Sada droga dolazi kopnom... znate, kopno će biti sledeće" dodao je američki predsjednik, ponavljajući prijetnje da će proširiti napade na teritorije zemalja koje Vašington optužuje za olakšavanje trgovine drogom u SAD.

Od početka septembra, američka vojska je izvršila napade na najmanje devet brodova na Karibima i Tihom okeanu, ubivši najmanje 37 ljudi. Vašington je operaciju nazvao borbom protiv "narkoterorista", ali nije pružio dokaze koji potkrepljuju optužbe.

Pojačana operacija Vašingtona protiv latinoameričkih narko-kartela uključuje raspoređivanje američkih ratnih brodova, borbenih aviona F-35, nuklearne podmornice i hiljada vojnika u karipskom regionu.