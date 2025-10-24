U središtu spora je reklamna kampanja koju je pokrenula vlada Ontarija pod premijerom Dagom Fordom.

Izvor: Shawn Thew - Pool via CNP / Zuma Press / Profimedia

U potezu koji je šokirao diplomate i uzdrmao ekonomske temelje Sjeverne Amerike, predsjednik SAD Donald Tramp kasno u četvrtak objavio je trenutni prekid svih trgovinskih pregovora sa Kanadom.

Okidač za ovu drastičnu odluku bila je televizijska reklama koju je finansirala kanadska pokrajina Ontario, u kojoj se, koristeći arhivske snimke bivšeg predsjednika Ronalda Regana,oštro kritikuje protekcionističke tarife. Tramp je reklamu nazvao "lažnom" i osudio je kao "nečuveno ponašanje" s ciljem uticaja na američko pravosuđe.

Nothing “fake” about this ad. That’s Reagan’s real voice opposing tariffs and trade wars.https://t.co/4Lo1aA7BZxpic.twitter.com/38QN5mSJmz — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump)October 24, 2025

Ova eskalacija je dodatno zaoštrila već napete odnose između dva susjeda, ugrožavajući jedno od najvećih trgovinskih partnerstava na svijetu, kroz koje dnevno prođe robe i usluga u vrijednosti od skoro 2,7 milijardi američkih dolara.

Šta je toliko razbijesnelo Trampa?

U središtu spora je reklamna kampanja koju je pokrenula vlada Ontarija pod premijerom Dagom Fordom. Sa budžetom od čak 75 miliona dolara, kampanja je ciljala američko tržište, posebno republikanske glasače, emitovanjem na stanicama kao što su Foks njuz i ESPN.

Sporna reklama koristi montirani audio zapis iz Reganovog radio obraćanja naciji o slobodnoj i poštenoj trgovini iz 1987. godine. Dok se na ekranu smenjuju prizori kanadskih radnika, fabrika i porodica, čuje se Reganov prepoznatljiv glas koji upozorava: "Visoke carine neizbežno vode do odmazde stranih zemalja i pokretanja žestokih trgovinskih ratova... Tržišta se smanjuju i propadaju, preduzeća se zatvaraju, a milioni ljudi gube posao."

Premijer Ford je ranije ove nedelje potvrdio da je reklama privukla Trampovu pažnju. "Čuo sam da je predsjednik vidio našu reklamu. Siguran sam da nije bio oduševljen", rekao je Ford, braneći kampanju kao "činjeničnu" i način da se iskoriste "svi alati koji su nam na raspolaganju" za borbu protiv američkih carina koje štete kanadskoj ekonomiji.

Trampov bes na društvenim mrežama

Predsjednikov odgovor je bio brz i beskompromisan. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je optužio Kanadu za prevaru i zlonamjerne radnje.

"Fondacija Ronalda Regana je upravo objavila da je Kanada lažno upotrijebila reklamu, koja je LAŽNA, u u kojoj Ronald Regan negativno govori o carinama. Učinili su to samo kako bi se umiješali u odluku Vrhovnog suda Vrhovnog suda SAD i drugih sudova. CARINE SU VRLO VAŽNE ZA NACIONALNU SIGURNOST I EKONOMIJU SAD. Na osnovu njihovog nečuvenog ponašanja, SVI TRGOVINSKI PREGOVORI SA KANADOM SE OVIM PREKIDAJU", napisao je Tramp.

Reganova fondacija preti tužbom

Cijelom slučaju je dodatnu težinu dala reakcija Predsjedničke fondacije i instituta Ronalda Regana. U zvaničnom saopštenju objavljenom na društvenoj mreži X, fondacija je osudila reklamu kao "pogrešno predstavljanje" Reganovog govora.

"Reklama selektivno koristi audio i video zapis i iskrivljuje poruku predsjednikovog radio obraćanja. Vlada Ontarija nije tražila niti dobila dozvolu za korišćenje i montažu snimka", navodi se u saopštenju. Fondacija je saopštila da "razmatra pravne opcije" protiv vlade Ontarija i pozvala javnost da pogleda ceo, nemontirani snimak Reganovog govora.