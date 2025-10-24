Tramp i Orban su razmijenili misteriozne poruke povodom novog paketa sankcija Rusiji.

Izvor: X/disclosetv/Printscreen

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da njegova vlada radi aktivno na pronalasku način da se "zaobiđu sankcije" protiv ruskih naftnih i energetskih kompanija, prenosi britanski list "Gardijan". Na njegove reči se nadovezao američki predsjednik Donald Tramp koji se nalazi na drugoj strani svijeta, na Bliskom istoku, na mirovnom samitu Pojasa Gaze koji je dao neobičnu izjavu povodom novog paketa sankcija ruskim naftnim i energetskim gigantima.

"Sviđa mi se Orban. Ja znam mnoge ljude koji se ne slažu sa mnom, ali ja sam jedini koji je bitan i koji se pita", objasnio je Tramp svoj stav.

Da podsjetimo, Ruskoj Federaciji uveden je novi paket sankcija koji cilja dva naftna giganta - Rosnjeft i Gasprom. Mađarska podržava Rusiju od starta rata u Ukrajini (24. februar 2022. godine), a u Budimpešti, prestonici Mađarske, je trebalo ove ili sledeće nedelje da se održi novi sastanak Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Sastanak je ipak otkazan i nije poznato da li će se, i kada, ponovo sresti američki i ruski predsjednik nakon avgustovskog sastanka na Aljasci. Putin je nakon potvrde o otkazivanju sastanka žestoko zaprijetio Ukrajini i njenim saveznicima ukoliko Kijev dobije "tomahavk" rakete kojim bi mogao da napada ruske ciljeve po dubini njene teritorije.