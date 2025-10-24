Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da njegova vlada traži načine da zaobiđe američke sankcije ruskim naftnim gigantima Lukoilu i Rosnjeftu.

Izvor: Profimedia/AFP/John Thys

Mađarska radi na pronalaženju načina da zaobiđe američke sankcije ruskim naftnim kompanijama, rekao je premijer Viktor Orban, bez navođenja detalja ili naznaka da će ignorisati sankcije.

Američki predsjednik Donald Tramp, bliski saveznik mađarskog lidera, u srijedu je prvi put u svom drugom mandatu uveo sankcije Rusiji, usmjerene na Lukoil i Rosnjeft, u pokušaju izvršavanja pritiska na Moskvu da pristane na prekid vatre u Ukrajini.

Trampov potez je podigao cijene nafte i zabrinuo Mađarsku i Slovačku, najveće kupce ruske nafte u Evropskoj uniji, koje su već obezbijedile izuzeća od evropskih ograničenja.

Orban je rekao da je razgovarao sa mađarskom naftnom i gasnom kompanijom MOL o sankcijama. "Radimo na tome kako da zaobiđemo ove sankcije", rekao je u intervjuu za državni Košut radio.

MOL-ove rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj, sa kombinovanim kapacitetom prerade od 14,2 miliona tona sirove nafte godišnje, zavise od ruske sirove nafte koja se transportuje preko naftovoda Družba.

Slovačka podružnica MOL-a, kompanija "Slovnaft", saopštila je u četvrtak da analizira mogući uticaj američkih sankcija, koje bi trebalo da stupe na snagu kasnije u novembru, na njeno poslovanje. Prošle godine, MOL se suočio sa problemima sa isporukama kada je Ukrajina sankcionisala Lukoil.