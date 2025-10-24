Putinov izaslanik stigao je u Ameriku.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kiril Dmitriev, stigao je danas u Sjedinjene Američke Države na pregovore sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trampa, javlja "Skaj Njuz". On bi trebalo da razgovara sa Trampovim najbližim saradnicima o odnosima Ruske Federacije i Sjedinjenih Država, u kontekstu novog paketa sankcija ruskim naftnim i energetskim kompanijama.

Prema saznanjima portala "Axios", Dmitriev bi trebalo da se sastane sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Država za Ukrajinu i Rusiju, Stivom Vitkofom. Da podsjetimo, Ruskoj Federaciji uveden je novi paket sankcija koji cilja dva naftna giganta - Rosnjeft i Gasprom.

U Budimpešti, prijestonici Mađarske, je trebalo ove ili sledeće nedelje da se održi novi sastanak Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sastanak je ipak otkazan i nije poznato da li će se, i kada, ponovo sresti američki i ruski predsjednik nakon avgustovskog sastanka na Aljasci.

Putin je nakon potvrde o otkazivanju sastanka žestoko zaprijetio Ukrajini i njenim saveznicima ukoliko Kijev dobije “tomahavk” rakete kojim bi mogao da napada ruske ciljeve po dubini njene teritorije.