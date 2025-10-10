Masovni ruski napadi pogodili su Kijev i druge gradove, izazvavši požare u stambenim zgradama i štetu na energetskim postrojenjima. U Kijevu je osam osoba povrijeđeno, a dio grada ostao je bez struje, saopštili su zvaničnici.

Izvor: X/AleksKukalov/aborealis940/Printscreen

Masovni ruski napadi izazvali su požar u soliteru u centru Kijeva i gađali energetska postrojenja, rekli su zvaničnici.

Ukrajinska ministarka energetike Svitlana Grinčuk izjavila je da ruske snage napadaju energetska postrojenja, čiji radnici pokušavaju da umanje posledice napada.

"Energetski stručnjaci preduzimaju sve neophodne mere kako bi smanjili negativne posledice. Čim bezbjednosni uslovi to dozvole, započinju i sanacione radove", napisala je Grinčuk na društvenoj mreži Fejsbuk.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je osam ljudi povrijeđeno, petoro ih je u bolnici, i da je u gradu nestalo struje.

Načelnik kijevske vojne uprave Timur Tkačenko izvijestio je da su glavni ukrajinski grad nakon ponoći napali ruski dronovi i rakete.

Tkačenko je rekao da je dron izazvao požar u stanovima na šestom i sedmom spratu solitera u centralnom okrugu Pečerski i da nema podataka o žrtvama. Fotografije objavljene na internetu prikazuju stanove u plamenu dok su vatrogasci zauzimali položaje za intervenciju.

Napadi i u drugim gradovima

U jugoistočnom gradu Zaporožju, dronovi su pogodili nekoliko ciljeva, ranili tri osobe i izazvali najmanje jedan požar u stambenoj zgradi, rekao je regionalni guverner.