Ukrajinske snage su granatirale Belgorodsku oblast, a oko 40.000 ljudi je ostalo bez struje.

Izvor: screenshot X

Oko 40 hiljada stanovnika Belgorodske oblasti Rusijiostalo je bez struje nakon granatiranja od strane Oružanih snaga Ukrajine, saopštio je guverner Vjačeslav Gladkov na Telegram kanalu.

"Imamo značajna oštećenja u elektrodistribuciji u sedam opština, skoro 40 hiljada ljudi je trenutno bez električne energije" rekao je on u video obraćanju. Na terenu se nalaze ekipe za hitne intervencije, dodao je Gladkov.

city of Belgorod received an undeniable blackout.pic.twitter.com/jBpzpIhFaI — JR2 (@JanR210)October 5, 2025

U ponedeljak ujutro, Gladkov je naveo da energetske službe rade na obnavljanju napajanja za 5.400 stanovnika u 23 naseljena mjesta u Belgorodu, kao i u Belgorodskom, Valujskom i Volokonovskom okrugu, te u Grajvoronskom i Šebekinskom okrugu.

Explosions reported in Belgorod, where a thermal power plant was hit. Local Russian sources say the city lost power following the strike.pic.twitter.com/Hu4VAUPN3J — NOELREPORTS (@NOELreports)October 5, 2025

"Radovi na obnovi su u toku i nadamo se da će biti završeni u najskorije vrijeme" rekao je on.

Oružane snage Ukrajine svakodnevno napadaju pogranične regione Rusije. Od avgusta 2024. godine u Belgorodskoj oblasti je uveden režim antiterorističke operacije, a situacija je proglašena vanrednim stanjem na saveznom nivou.

Zelenski upozorio na odmazdu

U septembru je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio da će Ukrajina napasti ruski energetski sektor ako Moskva ponovo pokuša da Ukrajinu uvede u mrak.

Ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu

Rusija je više puta gađala ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, gasne pogone i sisteme grijanja uoči zime. Prošle godine, kontinuirani napadi ostavili su milione ljudi bez grejanja i struje tokom ledenih temperatura.

Ruski masovni udar na energetske objekte

Dana 3. oktobra, Rusija je izvela obimne raketne i dron napade na ukrajinske energetske objekte, rekao je Zelenski, optužujući Moskvu da pokušava da pogorša patnje civila pred zimsku sezonu.

Izvori iz Kremlja: napadi će se nastaviti

Blumberg je 20. septembra, pozivajući se na izvore bliske Kremlju, izvestio da Rusija planira da ove zime nastavi s napadima na ukrajinski energetski sistem, kao dio šire strategije pritiska na Kijev da pristane na ustupke.

Meanwhile in Russia’s Belgorod right nowpic.twitter.com/KKPnEv6B34 — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko)October 5, 2025

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je rano jutros da je jedan dron oboren iznad Moskve.