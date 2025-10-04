Regionalni guverner Aleksandar Drozdenko potvrdio je napad dronovima i požar, ali nije precizirao o kojoj se tačno fabrici radi, dodavši da je vatra ugašena.

Izvor: Print screen

Dronovi su tokom noći 4. oktobra napali rafineriju nafte u Kirišiju, u ruskoj Lenjingradskoj oblasti, izazvavši požar koji je kasnije ugašen, saopštili su zvaničnici i lokalni mediji, a prenosi Kijev independent.

Izvor: Print screen

Potvrda guvernera i reakcija svjedoka

Očevici su prijavili da je požar izbio u rafineriji u Kirišiju. Regionalni guverner Aleksandar Drozdenko potvrdio je napad dronovima i požar, ali nije precizirao o kojoj se tačno fabrici radi, dodavši da je vatra ugašena.

During the night, drones attacked the oil refinery in Kirishi, Leningrad Oblast, one of the largest in Russia.#Ukraine️#UkraineRussiaWar#Russiapic.twitter.com/IEdLFbrPne — Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_)October 4, 2025

- Snage PVO oborile su sedam bespilotnih letjelica iznad Kirišija. Požar u industrijskoj zoni je ugašen - napisao je Drozdenko na Telegramu.



Snimci eksplozije i značaj rafinerije

Video i fotografije koje je objavio telegram nalog Astra, nezavisni ruski informativni kanal, prikazuju veliku eksploziju i plamen iznad rafinerije.

Ova rafinerija, udaljena više od 800 kilometara od granice sa Ukrajinom, jedna je od najvećih u Rusiji. Bila je meta napada najmanje tri puta ranije - u septembru i martu ove godine, kao i u martu 2024. godine.

BREAKING

ruSSia on fire



The Kirishinefteorgsintez (KINEF) - Kirishi Oil Refinery in Leningrad oblast is on fire after a Ukrainian multiple drone attacks.

That huge facility is 800 km from Ukrainian border.

KINEF has a capacity of more than 20 million tons per year!pic.twitter.com/ITXztJ1qHd — F76 (@f76pacificator)October 4, 2025

Ukrajinska vojska preuzela je odgovornost za septembarske i martovske napade 2025. godine, ali se još nije oglasila povodom poslednjeg udara.

Paralelni napadi na druge ruske fabrike

Samo dan ranije, ukrajinski dronovi gađali su hemijsku fabriku u ruskoj Permskoj oblasti, privremeno poremetivši proizvodnju u jednom od najvećih proizvođača azotnih đubriva u zemlji, koji takođe pravi hemikalije za eksplozive.

Istog dana ukrajinski dronovi napali su i rafineriju nafte u Orenburškoj oblasti.

Russia: Kirishi Oil Refinery confirmed struck by Ukrainian drones in Leningrad region, 100km from Saint Petersburg.

Daily refining capacity of 355,000-400,000 barrels per day - 6% of total production of Russia.pic.twitter.com/dLpNGi61r6 — Igor Sushko (@igorsushko)October 4, 2025

Strategija Kijeva i posledice po rusku industriju

Ukrajinske snage su u protekloj godini intenzivirale napade na ruska naftna postrojenja i vojno-industrijske komplekse, remeteći proizvodnju i pojačavajući nestašicu goriva širom zemlje.

Kijev smatra ruske rafinerije legitimnim vojnim ciljevima jer finansiraju i snabdevaju ratne operacije Moskve.

Russian’s 2nd largest oil refinery – Kinef oil refinery in Kirishi (20 million tons a year), Leningrad, is under drone attack, 800km from frontline



First attack on Kinef on the 14th of September AVT-6 unit (38% of the plant's total capacity) has been shut down.pic.twitter.com/kcOUZLBVk5 — The Global 202 (@theglobal202)October 4, 2025

Ukrajinski dronovi pogodili radarske sisteme u Voronješkoj oblasti

Specijalne operativne snage Ukrajine pogodile su dva ruska radarska sistema u Voronješkoj oblasti, saopštila je vojska 3. oktobra, piše Kijev independent.

Mete napada - "Lena" i "Sopka-2"

Ukrajinska vojska navela je da su dronovi pogodili P-14F "Lena" sistem za dalekometno otkrivanje, kao i radarski kompleks "Sopka-2" namenjen praćenju u vazdušnom saobraćaju. Nije precizirano koje su bespilotne letelice korišćene u operaciji. Prema pisanju lista Ukrajinska pravda, napadi su izvedeni tokom noći između 30. septembra i 1. oktobra.

Las Fuerzas de Operaciones Especiales ucranianas alcanzaron con drones el radar P-14F «Lena» cerca de la base aérea de Buturlínovka y el complejo «Sopka-2» en óblast Vorónezh. Ambos formaban parte de la defensa antiaérea rusa contra UAV y quedaron neutralizados.#UATVEspañolpic.twitter.com/jX7NWHvl4v — UATV Español (@uatv_es)October 3, 2025

Uloga ruskih radara i lokacije udara

Komanda Specijalnih operacija navela je da je sistem "Lena" služio kao radarski sistem ranog upozorenja i bio korišćen za nadzor vazdušnog prostora u saradnji sa ruskom avio-bazom Buturlinovka u Voronješkoj oblasti.

Slično tome, radar "Sopka-2" djelovao je kao sistem za praćenje duž granice sa Ukrajinom i pogođen je u selu Garmašivka.

- Oba ruska PVO sistema bila su namenjena za borbu protiv ukrajinskih dronova, ali nisu uspjela u tome - navela je komanda, ne precizirajući stepen pričinjene štete.

⚡️Ukrainian drones strike radar systems in Russia's Voronezh Oblast, military says.https://t.co/lmIqi8K7wn — The Kyiv Independent (@KyivIndependent)October 3, 2025

Pojačani ukrajinski napadi na ruske vojne ciljeve

Kijev je pojačao udare na rusku vojnu infrastrukturu. Dana 26. septembra, ukrajinska vojno-obaveštajna služba saopštila je da je uništila dvije obalske radarske stanice u napadu dronovima na Krim.

Nekoliko dana ranije, 21. septembra, vojska je saopštila da je pogodila mobilni sistem ranog upozorenja 55Zh6U Nebo-U, sposoban da otkriva stelt avione i krstareće rakete na velikim daljinama, takođe na Krimu.

Značaj Voronješke oblasti

Voronješka oblast graniči se sa Harkovskom oblašću u Ukrajini i često se koristi kao polazna tačka za ruske napade na liniji fronta, kao i na sam grad Harkov.