Rusija je i u nedelju rano ujutru nastavila vazdušne napade dronovima i raketama na zapadnu Ukrajinu, pri čemu je jedna osoba stradala u Zaporožju, dok je Poljska zbog pretnji mobilisala avione i kopnene sisteme za zaštitu svog neba.

Prema riječima Ivana Fedorova, guvernera Zaporoške oblasti, u ovom ruskom "kombinovanom napadu" stradala je jedna žena, a devet osoba je povrijeđeno. Na Telegramu je objavio fotografije koje vjerovatno prikazuju mjesto napada, sa djelimično uništenom višespratnicom.

Cijela Ukrajina je od četiri sata ujutru po lokalnom vremenu bila pod uzbunom zbog vazdušnog napada, nakon upozorenja ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva o ruskim raketnim i bespilotnim udarima. Nakon što je Rusija pokrenula napade na Ukrajinu, uključujući i regione u blizini granice sa Poljskom, Poljska je mobilisala avione i kopnene sisteme kako bi obezbijedila svoj vazdušni prostor.

"Poljski i saveznički avioni djeluju u našem vazdušnom prostoru, dok su kopneni sistemi protivvazdušne odbrane i radarskog izviđanja podignuti na najviši stepen pripravnosti", saopštilo je poljsko Operativno komandovanje na mreži X.

Članice NATO-a na istočnom krilu su u stanju visoke pripravnosti otkako je Poljska u septembru oborila sumnjive ruske dronove u svom vazdušnom prostoru, a viđenja dronova i vazdušni upadi, uključujući i one u Kopenhagenu i Minhenu, izazvali su haos u evropskom vazduhoplovstvu. Litvanski aerodrom u Vilnjusu bio je zatvoren nekoliko sati tokom noći između subote i nedelje nakon izveštaja o mogućem prisustvu balona koji su se kretali ka aerodromu.

Rusija pojačava svoje napade kako temperature opadaju, posebno gađajući ukrajinske energetske objekte. Njena vojska je ove nedelje pokrenula svoju najopsežniju ofanzivu na ukrajinsku gasnu infrastrukturu, a u subotu su napadi prekinuli snabdevanje strujom za oko 50.000 domaćinstava u Černigovskoj oblasti.