Izvor: X/@ZelenskyyUa/Printscreen

U ruskom napadu dronom na željezničku stanicu u Sumskoj oblasti 4. oktobra, povrijeđeno je najmanje 30 ljudi, saopštio je predsjednik Volodimir Zelenski.

Dron je pogodio stanicu u gradu Šostka, u Sumskoj oblasti. U trenutku napada na licu mjesta su se nalazili putnici i radnici ukrajinskih željeznica (Ukrzaliznytsia), naveo je Zelenski.

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports…pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)October 4, 2025

Hitne službe su na terenu, spasioci pomažu povrijeđenima, a broj žrtava i razmjere štete još se utvrđuju.

"Rusi nisu mogli da ne znaju da gađaju civile. Ovo je teror koji svijet ne smije da ignoriše", poručio je Zelenski na mreži X.