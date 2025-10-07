Ruska državna nuklearna kompanija "Rosenergoatom" saopštila je da je ukrajinski dron pokušao da pogodi nuklearnu elektranu u Voronješkoj oblasti, ali je zaustavljen prije nego što je izazvao ozbiljnu štetu.

Izvor: x/printscreen

Ruska državna nuklearna kompanija je u utorak saopštila da je ukrajinski dron pokušao da pogodi nuklearnu elektranu u ruskoj Voronješkoj oblasti. Rosenergoatom je saopštio da je dron zaustavljen "tehničkim sredstvima" i da je eksplodirao nakon što je udario u toranj za hlađenje u elektrani Novovoronjež.

"Nije bilo štete niti povrijeđenih, ali je detonacija ostavila tamnu mrlju na rashladnom tornju. Osiguran je siguran rad nuklearne elektrane", saopštila je kompanija, dodajući da su nivoi radijacije normalni i nepromenjeni.

Rusi i ranije optuživali

Ukrajina se još nije oglasila povodom navodnog incidenta, koji je Rosenergoat opisao kao "još jedan čin agresije ukrajinskih oružanih snaga protiv ruskih nuklearnih elektrana".

Moskva je ranije optužila Kijev za napad na elektrane u Kursku i Smolensku, na zapadu zemlje. Ukrajina, s druge strane, optužuje Rusiju da namerno provocira rizik od radijacije u nuklearnim elektranama širom ukrajinske teritorije.