Avion je poletio iz baze u blizini Vašingtona, a Hegset je u Kaliforniji učestvovao na sastancima vezanim za odbranu i nacionalnu bezbjednost.

Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Zloglasni avion američke vojske E-4B Nightwatch, poznat i kao „avion sudnjeg dana“, primećen je u četvrtak iznad Los Anđelesa, što je na društvenim mrežama odmah izazvalo talas nagađanja.

Potvrđeno je da se u avionu nalazio američki ministar odbrane Pit Hegset, iako razlog zbog kojeg je korišćen upravo ovaj letelica zasad nije poznat.

Snimci i prenosi uživo prikazivali su E-4B kako prilazi aerodromu u Los Anđelesu, a ubrzo su postali viralni na platformi X, uz pitanja posmatrača poput: „Zašto baš sada?“ i „Koji je razlog ovog leta?“. Podaci servisa za praćenje letova i američki mediji potvrdili su da je ministar odbrane bio na putovanju.

Avion je poleteo iz baze u blizini Vašingtona, a Hegset je u Kaliforniji učestvovao na sastancima vezanim za odbranu i nacionalnu bezbjednost. Američko Ministarstvo odbrane zasad se nije oglasilo o razlozima korišćenja E-4B umjesto uobičajenog vladinog aviona.

E-4B Nightwatch funkcioniše kao Nacionalni vazdušni operativni centar, leteće komandno sedište namenjeno radu u vanrednim okolnostima. Baziran na Boingu 747, avion je zaštićen od elektromagnetnih impulsa i opremljen naprednim komunikacionim i operativnim centrima. Može ostati u vazduhu više dana zahvaljujući dopuni goriva u letu, a najmanje jedan od četiri postojeća E-4B aviona uvek je u stanju pripravnosti.

U ovom avionu istovremeno se može nalaziti do 110 osoba, uključujući predsjednika SAD, ministra odbrane, članove Generalštaba, kao i komunikacione i operativne timove. Njegova ključna funkcija je da obezbijedi kontinuitet političkog i vojnog rukovodstva SAD u slučaju uništenja ili nedostupnosti kopnene infrastrukture.

Do sada je E-4B aktiviran u stvarnoj vanrednoj situaciji samo jednom – nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, kada je služio kao leteće komandno središte za upravljanje krizom.

Da li je nedavni let iznad Los Anđelesa bio logističko rešenje, bezbjednosna mjera ili namjerni politički signal, za sada nije poznato. Posmatrači napominju da se Nightwatch godinama rijetko viđa u javnosti i uglavnom se pojavljuje samo na vojnim događajima i demonstracijama.