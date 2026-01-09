Pogon drona obezbjeđuju motori kompanije Motor-G, deo ukrajinske odbrambene platforme Brave1, dok tehnički detalji pogonskog sistema ostaju poverljivi.

Ukrajina je predstavila novi presretački dron koji može da dostigne brzinu od 400 km/h, čime nadmašuje mnoge superautomobile. Dron je dizajniran za brzi odgovor na vazdušne pretnje i predstavlja značajan tehnološki iskorak za zemlju, naglasio je Mihailo Fedorov, prvi potpredsednik Vlade Ukrajine.

Pogon drona obezbjeđuju motori kompanije Motor-G, deo ukrajinske odbrambene platforme Brave1, dok tehnički detalji pogonskog sistema ostaju poverljivi. Brzina omogućava presretaču da brzo reaguje na neprijateljske dronove i krstareće rakete, smanjujući rizik po ljude i infrastrukturu.

Ukrajinski F-16 presretači i dronovi do novembra 2025. neutralisali su više od 4.200 od ukupno 5.312 neprijateljskih dronova, a brži presretački dronovi omogućavaju još efikasniju zaštitu u borbi protiv sve sofisticiranijih ruskih vazdušnih napada.

Novi dronovi drže korak sa ruskim Shahed-238 i nemačkim Geran-3 dronovima, koji dostižu oko 230 mph. Analitičari naglašavaju da brzina u modernom ratovanju postaje jednako važna koliko i vatrena moć, naročito protiv agilnih i visoko-mobilnih pretnji.

Za razliku od rekorda brzine koji drže civilni dronovi poput australijskog drona od 407 mph, ukrajinski presretači su optimizovani za taktičko presretanje – precizno ciljanje i onesposobljavanje neprijateljskih vazdušnih pretnji, što ih čini strateški značajnim resursima.

Ovi dronovi menjaju pravila angažovanja u vazdušnom prostoru, pokazujući da brzina i manevarabilnost postaju ključni faktori u modernoj odbrani i zaštiti ljudskih života.

