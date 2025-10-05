Volodimir Zelenski se u svom obraćanju dotakao poslednjeg napada na Ukrajinu ruskim dronovima i raketama, pa oštro iskritikovao Zapad i poslao jasnu poruku.

Nakon još jednog velikog ruskog napada na Ukrajinu danas dronovima, bombama i raketama, predsjednik Volodimir Zelenski kritikovao je nedostatak "stvarnog odgovora" Zapada.

"Nažalost, nema adekvatnog, snažnog odgovora svijeta na sve što se dešava. Ovo je upravo je razlog zašto Putin to radi: jednostavno se smije Zapadu, njegovom ćutanju i nedostatku odlučnih protivmjera", rekao je Zelenski u svom dnevnom video-obraćanju, osvrćući se na razmjere i drskost napada, prenosi Jutarnji.

Zelenski ističe da je Moskva do sada odbacila sve predloge za okončanje rata ili makar zaustavljanje napada.

"Rusija otvoreno pokušava da uništi civilnu infrastrukturu, a sada, pred zimu, cilja gasnu infrastrukturu, proizvodnju i prenos električne energije“, rekao je.

Ruska vojska je tokom noći napala Ukrajinu sa 53 projektila i u nekoliko talasa dronova. Poginulo je pet osoba, a 18 je ranjeno. Zelenski se takođe osvrnuo na činjenicu da su ruski jurišni dronovi sadržali komponente "dobijene iz zapadnih zemalja i nekoliko zemalja koje se graniče s Rusijom".

Izrazio je zapanjenost što, čak i posle više od tri i po godine rata, i dalje nije jasno kako zaustaviti snabdevanje ovim ključnim komponentama.

"Gotovo 500 dronova koje su Rusi koristili tokom noći sadrže više od 100.000 komponenti proizvedenih u inostranstvu", naveo je Zelenski kao primjer.