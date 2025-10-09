Hamas je otkrio uslove za kraj rata u Pojasu Gaze.

Izvor: YouTube/Screenshot/WION

Hamas je večeras saopštio da je završen rat u Pojasu Gaze, a visoki zvaničnik ove palestinske militantne organizacije je u svom obraćanju saopštio sve uslove Hamasa za kraj rata sa Izraelom. Kraj oružanog sukoba na Bliskom istoku je ranije danas najavio Donald Tramp, američki predsjednik, a potvrdio je i da planira put na Bliski istok krajem ove nedelje, vjerovatno baš u nedelju 12. oktobra, prenosi "Gardijan".

Visoki zvaničnik Hamasa Kalil al-Haja je pored potvrde da je rat završen naveo i dva uslova ove organizacije. To su otvaranje graničnog prelaza Rafah ka Egiptu i oslobođenje svih ratnih talaca.

To se odnosi na više od 2.000 Palestinaca. Što se tiče prelaza Rafah, potrebno je da se on otvori što prije kako je objasnio ovaj zvaničnik da bi tuda mogla da prođe međunarodna pomoć u vidu hrane i ljekova koja je dugo blokirana, prenosi "Asosijejted Pres".

Pogledajte fotografije izraelske vojske

Na samom kraju uslova Hamasa nalazi se i tačka koja podrazumijeva potpuno povlačenje izraelske vojske iz Pojasa Gaze. On je u svom večerašnjem televizijskom obraćanju najavio da će Izrael pustiti na slobodu 250 zarobljenika i oko 1.700 ljudi koji su u zarobljeništvu još od početka sukoba 7. oktobra 2023. godine.

"Nisam zaustavio osam ratova da bih osvojio Nobelovu nagradu"

Donald Tramp je, pored najave odlaska na Bliski istok, govorio i o kraju rata Izraela i Hamasa. Obraćajući se medijima u Ovalnoj kancelariji, objasnio je da ovo ne radi zbog potencijalnog dobijanja Nobelove nagrade.

"Niko u istoriji nije okončao osam ratova za devet mjeseci, a ja sam to uradio. Oni će morati da urade to što rade.

Šta god da odluče, ja sam u redu sa tim. Nisam to uradio zbog toga, već da bih spasao ljudske živote", objasnio je Tramp svoje namere, prenosi "Gardijan".