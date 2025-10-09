Evo kada će ga ratifikovati, Netanjahuov ministar najavio glas protiv

Izvor: Profimedia

Sporazum sa Hamasom čeka ratifikaciju vlade Izraela, glasanje o Trampovom sporazumu koji predviđa prekid vatre kasnije tokom popodneva.

Primjena sporazuma od prekidu vatre sa Hamasom počeće večaras nakon što sporazum zvanično ratifikuje izraelska vlada.

To je objavio Tajms of Izrael, pozivajući se na izvor iz kabineta premijera Benjamina Netanjahua.

Navodi se da je ovo pojašnjenje uslijedilo nakon što je više medija na hebrejskom jeziku objavilo da je prekid vatre, u okviru sporazuma koji je objavio američki predsjednikDonald Tramp, stupio na snagu nakon potpisivanja dokumenta zakazanog za danas u Egiptu u podne po lokalnom vremenu.

To je objavio Rojters, prenoseći informacije egipatskih medija.

Izraelska vlada bi trebalo da glasa o sporazumu u šest sati popodne po lokalnom, odnosno pet sati po našem vremenu.

Džeruzalem post navodi da je Bezalel Smotrič, izraelski ministar finansija, jutros na društvenoj mreži X potvrdio da će na sastanku vlade glasati protiv sporazuma.

Smotrič je poručio da ima "pomiješane emocije u složeno jutro".

Očekuje se da dokument bude usvojen bez obzira na njegovo protivljenje.

Jair Lapid, izraelski opozicioni lider porijeklom iz Novog Sada, čestitao je Trampu na postizanju sporazuma o oslobađanju talaca iz zarobljeništva Hamasa, poručivši da "ne postoji osoba koja više (od Trampa) zaslužuje Nobelovu nagradu (za mir) i više od, vječnu zahvalnost naroda Izraela".

(Kurir.rs/The Times of Israel/The Jerusalem Post/Preveo i priredio: N. V.)