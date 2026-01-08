Dvadesetdvogodišnji francuski fudbaler Aleksis Virgos tragično je izgubio život tokom odmora na Tajlandu, nakon što se okliznuo na klizavim stenama ozloglašenog vodopada Na Muang 2 na ostrvu Ko Samui.

Izvor: instagram/Tobias Bader

Dvadesetdvogodišnji francuski fudbaler Aleksis Virgos preminuo je nakon nesreće koja mu se dogodila tokom odmora na Tajlandu.

Nesreća se dogodila na ozloglašenom vodopadu Na Muang 2 na ostrvu Ko Samui, a Vergos je izgubio život dok je sa djevojkom pokušavao da napravi savršeni selfi. Njegova djevojka je za dlaku izbjegla smrt.

Aleksis i njegova devojka Roman posjetili su popularnu turističku atrakciju 5. januara. Popeli su se na peti, najviši nivo vodopada kako bi zablježili uspomenu sa idilične lokacije.

Prema izjavi koju je slomljena djevojka kasnije dala policiji, oboje su se u jednom trenutku okliznuli na mokrim i klizavim stijenama. Dok je ona uspjela da se u poslednjem trenutku uhvati za granu drveta i spase sebi život, Aleksisa je jaka vodena struja povukla preko ivice.

Nakon što se pribrala, djevojka je otrčala do podnožja vodopada i zatražila pomoć u obližnjem restoranu, nakon čega su pozvane službe hitne pomoći. Uslijedila je dramatična akcija spasavanja koja je trajala skoro tri sata.

Spasioci su koristili konopce i opremu za penjanje da bi se spustili niz strme litice kako bi pronašli mladića. Njegovo beživotno tijelo pronađeno je zaglavljeno između stijena na četvrtom nivou vodopada. Ljekari su mogli samo da potvrde smrt, a kao uzrok je navedena teška povreda glave.

Aleksis Virgos je bio fudbaler koji je igrao za francuski klub Kemper Erže Armel, klub koji se takmiči u petoj ligi francuskog fudbala. Njegov klub se oprostio od njega emotivnom porukom na društvenim mrežama, izražavajući duboku tugu zbog prevremenog gubitka.

"Sa dubokom tugom objavljujemo smrt Aleksisa Vergosa. Aleksis je započeo svoju fudbalsku karijeru kod nas sa samo šest godina i bio je deo prvog tima do prije dvije sezone. Čitav klub je uz njegovu porodicu i prijatelje u ovom teškom trenutku", navodi se u saopštenju kluba.

Vodopad Na Muang 2 je poznat po svojoj ljepoti, ali i po tragičnim nesrećama koje se tamo dešavaju. Aleksis Vergos je navodno najmanje peti strani turista koji je izgubio život na tom mjestu od 2019. godine. Mnoge od ovih nesreća povezane su sa pokušajima pravljenja selfija na opasnim i nepristupačnim djelovima vodopada.