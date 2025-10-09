Na zvaničnom "X" profilu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, osvanula je AI fotografija na kojoj on dodjeljuje Nobelovu nagradu Donaldu Trampu.
Zvanični "X" profil izraelskog premijera podijelio je vještački generisanu fotografiju na kojoj Benjamin Netanjahu uručuje Nobelovu nagradu za mir predsjedniku SAD-a Donaldu Trampu, prenosi Index.
Cilj ovakvih fotografija nije obmana javnosti već isključivo zabava ili trend. AI fotografije nisu stvarne, napravljene su uz pomoć vještačke inteligencije.
Give@realDonaldTrumpthe Nobel Peace Prize - he deserves it!pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM)October 9, 2025
Postignut dogovor o prvoj fazi primirja u Gazi
Tramp već godinama vodi, kako i sam kaže, "ne baš suptilnu" kampanju za nagradu, još od prvog mandata kada je tvrdio da "mnogi ljudi" smatraju da je zaslužuje.
Nakon što su Izrael i Hamas postigli dogovor o prvoj fazi Trampovog mirovnog plana, u Tel Avivu su se na ulicama pojavili slavljenici koji su takođe pozivali da američki predsjednik dobije prestižno priznanje.
Ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir biće proglašen sjutra, a Tramp i njegova administracija jasno poručuju da smatraju da je on taj koji zaslužuje nagradu, iako se to, vrlo vjerovatno, neće dogoditi.