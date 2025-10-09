Na zvaničnom "X" profilu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, osvanula je AI fotografija na kojoj on dodjeljuje Nobelovu nagradu Donaldu Trampu.

Izvor: x/printscreen

Zvanični "X" profil izraelskog premijera podijelio je vještački generisanu fotografiju na kojoj Benjamin Netanjahu uručuje Nobelovu nagradu za mir predsjedniku SAD-a Donaldu Trampu, prenosi Index.

Cilj ovakvih fotografija nije obmana javnosti već isključivo zabava ili trend. AI fotografije nisu stvarne, napravljene su uz pomoć vještačke inteligencije.

Give@realDonaldTrumpthe Nobel Peace Prize - he deserves it!pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM)October 9, 2025



Postignut dogovor o prvoj fazi primirja u Gazi

Tramp već godinama vodi, kako i sam kaže, "ne baš suptilnu" kampanju za nagradu, još od prvog mandata kada je tvrdio da "mnogi ljudi" smatraju da je zaslužuje.

Nakon što su Izrael i Hamas postigli dogovor o prvoj fazi Trampovog mirovnog plana, u Tel Avivu su se na ulicama pojavili slavljenici koji su takođe pozivali da američki predsjednik dobije prestižno priznanje.

Ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir biće proglašen sjutra, a Tramp i njegova administracija jasno poručuju da smatraju da je on taj koji zaslužuje nagradu, iako se to, vrlo vjerovatno, neće dogoditi.