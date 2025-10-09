Donald Tramp oglasio se o primirju u Pojasu Gaze koje bi trebalo uskoro da stupi na snagu.

Izvor: 2020 Images / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se o primirju u Pojasu Gaze koje bi trebalo uskoro da stupi na snagu. U Egiptu su u ponedeljak 6. oktobra počeli indirektni pregovori Izraela i Hamasa, palestinske militantne organizacije o primirju u Pojasu Gaze koje bi trebalo uskoro da stupi na snagu uz razmjenu zarobljenika.

"Kao što već znate, sinoć smo ostvarili veliki napredak na Bliskom istoku, mnogi ljudi su govorili da se to nikada neće dogoditi. Okončali smo rat u Gazi, stvorili smo mir i mislim da će to biti dugotrajni mir.

Obezbijedili smo razmjenu zarobljenika, trebalo bi da budu oslobođeni u ponedeljak ili utorak. Njihovo oslobođenje je vrlo komplikovan proces", objasnio je Tramp, prenosi "Skaj Njuz".

Šta žele Izrael i Hamas?

Hamas traži garancije da će se izraelska vojska zaista razoružati kada Hamas oslobodi preostale taoce. Sa druge strane, Tramp je od Izraela zatražio više puta u prethodnom periodu da prestane sa bombardovanjem Pojasa Gaze.

Potvrđen je manji broj napada izraelske vojske, ali i dalje nisu u potpunosti obustavili sve vojne operacije. Pregovori su počeli u Egiptu u jednom poznatom hotelu u odmaralištu Šarm el Šejk u Egiptu na Crvenom moru.