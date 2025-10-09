Najviši ruski zvaničnici pozdravili su postizanje primirja u Gazi, ali upozoravaju da je u cijeloj situaciji najvažnije kako će se plan sprovesti.

Izvor: Profimedia

Kremlj je pozdravio sporazum o prekidu vatre u Gaziizmeđu Izraela i Hamasa, ali je poručio kako će ključno biti njegovo sprovođenje, piše Rojters.

Izrael i Hamas su postigli dogovor o prvoj fazi plana američkog predsjednika Donalda Trampa za Gazu. Sporazum o prekidu vatre i oslobađanju talaca mogao bi da predstavlja prvi korak prema okončanju dvogodišnjeg rata.

Reakcija Moskve

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov, kako prenosi Interfaks, izjavio je da se takvi napori mogu samo pozdraviti.

"Svakako podržavamo ove napore. Ne može, a da ne izazove opšte zadovoljstvo što se primirje u Gazi već uspostavlja. Svi ovi napori mogu se pozdraviti" rekao je Peskov.

"Nadamo se da će potpisi biti riješeni danas, a zatim će uslijediti akcije za sprovođenje postignutih sporazuma" dodao je.

Ruski predsjednik Vladimir Putin i izraelski premijer Benjamin Netanjahu u ponedeljak su razgovarali telefonom.

Lavrov o planu i odgovornosti Zapada

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocijenio je kako je Trampov plan najbolje rešenje koje je na stolu i da daje nadu, iako je pitanje državnosti spomenuto neodređeno i bez povezivanja sa Zapadnom obalom.

Lavrov je istakao da Zapad deli odgovornost za kočenje odluka Ujedinjenih nacija o palestinskoj državnosti, za koju je rekao da će doći kasnije.

"Naše zapadne kolege takođe moraju da snose svoj dio odgovornosti jer su odigrali ključnu ulogu u kočenju sprovođenja odluka o stvaranju nezavisne Palestine na Zapadnoj obali i u Gazi" rekao je Lavrov.

"Palestinsko pitanje, koje je sada neriješeno gotovo 80 godina, glavni je činilac koji podstiče ekstremizam na Bliskom istoku" zaključio je.