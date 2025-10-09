Turska planira da učestvuje u "radnoj grupi", koja će nadgledati prekid vatre u Gazi. Erdogan zadovoljan cjelokupnom situacijom.

Turska namjerava da učestvuje u "radnoj grupi" koja će nadgledati prekid vatre u Pojasu Gaze i sprovođenje odredbi dogovora, izjavio je u četvrtak turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan.

Visoki turski zvaničnik rekao je za Rojters da će Turska učestvovati u zajedničkoj radnoj grupi, zajedno sa Izraelom, Sjedinjenim Američkim Državama, Katarom i Egiptom, koja će locirati tijela mrtvih talaca u Pojasu Gaze za koje se ne zna gdje se nalaze.

Turska od početka uključena

Turska, koja je učestvovala u pregovorima o prekidu vatre u Egiptu, jedan je od najoštrijih kritičara izraelskog napada na Pojas Gaze, nazivajući ga genocidom. Otako je Izrael pokrenuo napad na Pojas Gaze prije dvije godine, Turska je uglavnom neposredno učestvovala u mirovnim naporima, ali je poslednjih nedelja preuzela istaknutiju ulogu.

"Ako Bog da, Turska će učestvovati u radnoj grupi koja će nadgledati sprovođenje dogovora na terenu", rekao je Erdogan u govoru u Ankari, dodajući da će Turska takođe doprinijeti obnovi Pojasa Gaze.

Nije potpuno jasno da li su Erdogan i visoki zvaničnik govorili o istoj radnoj grupi ili je to bila referenca na "stabilizacione snage" koje predviđa Trampov plan.

"Veoma sam zadovoljan što su pregovori između Hamasa i Izraela u Šarm el Šeiku, uz doprinos nas kao Turske, rezultirali prekidom vatre u Gazi", objavio je Erdogan na mreži "X".

Ankara nadgleda prekid vatre

Zahvalio je Trampu, koji je pokazao potrebnu političku volju da podstakne izraelsku vladu na prekid vatre, kao i Kataru i Egiptu, dodajući da Ankara neće stati dok ne bude uspostavljena suverena palestinska država. Tursko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se nada da će zamah u pregovorima o prekidu vatre dovesti do rešenja sa dvije države, i dodalo da će Ankara nadgledati njegovu strogu primjenu kako bi se "okončao genocid" u Gazi.

Šef turske obavještajne službe Ibrahim Kalin prisustvovao je razgovorima u Egiptu, gdje je prenio stavove i smjernice Ankare Hamasu o tome kako dalje, prema riječima bezbjednosnog zvaničnika, koji je dodao da je Kalin takođe održao odvojene razgovore sa svim stranama osim sa izraelskom stranom. Turska smatra Hamas pokretom otpora.

Erdogan je na X-u izjavio da je Trampu objasnio kako se mir može postići u Gazi i da je američki predsjednik zatražio pomoć Ankare u ubeđivanju Hamasa da prihvati njegov plan.