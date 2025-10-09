Hamas je pristao na Trampov mirovni plan i oslobodiće svih 20 živih talaca, a Izrael će povući trupe iz Pojasa Gaze.

Izvor: Profimedia/ Anadolu Agenci/Hani Alshaer

Hamas je pristao na mirovni sporazum koji je pokrenuo Donald Tramp, čime se okončava rat u Gazi i omogućava povratak talaca - dvije godine nakon što je ta grupa 7. oktobra 2023. napala Izrael, izazvavši najkrvaviji dan za Jevreje od Holokausta, kao i razorni rat i humanitarnu krizu širom Pojasa Gaze.

Trampova objava o mirovnom sporazumu

"Ponosan sam što mogu da objavim da su Izrael i Hamas potpisali prvu fazu našeg mirovnog plana. To znači da će svi taoci uskoro biti oslobođeni, a Izrael će povući svoje trupe do dogovorene linije kao prvi korak ka snažnom, trajnom i vječnom miru. Sve strane biće tretirane pravedno! Ovo je veliki dan za arapski i muslimanski svijet, Izrael, sve susjedne zemlje i Sjedinjene Američke Države. Zahvaljujemo se posrednicima iz Katara, Egipta i Turske, koji su s nama radili na ovom istorijskom i bez presedana događaju. Blagosloveni su mirotvorci! ", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je rekao da očekuje oslobađanje talaca u ponedeljak. Nije potvrdio da li će putovati na Bliski istok, iako ga je Netanjahu pozvao da se u nedelju obrati u izraelskom parlamentu.



"Uz Božju pomoć, dovešćemo ih sve kući. Sutra ću sazvati vladu da odobri sporazum i da vratimo sve naše drage taoce. Zahvaljujem herojskim vojnicima IDF-a i svim bezbjednosnim snagama, zahvaljujući njihovoj hrabrosti i žrtvi stigli smo do ovog dana. Od srca zahvaljujem predsjedniku Trampu i njegovom timu na zalaganju u ovoj svetoj misiji oslobađanja naših talaca. Uz Božju pomoć, zajedno ćemo nastaviti da ostvarujemo sve naše ciljeve i širimo mir sa susjedima", rekao je Netanjahu.

Zvanično saopštenje Hamasa

"Posle odgovornih i ozbiljnih pregovora koje je pokret i palestinski otpor vodio u vezi s predlogom predsjednika Trampa u Šarm el Šeiku, s ciljem okončanja rata istrebljenja nad našim narodom i povlačenja okupacionih snaga iz Gaze, Hamas objavljuje da je postignut sporazum kojim se završava rat u Gazi, predviđa povlačenje okupacije, omogućava ulazak humanitarne pomoći i sprovođenje razmene zarobljenika. Visoko cijenimo napore posrednika iz Katara, Egipta i Turske i zahvaljujemo predsjedniku SAD Donaldu Trampu na njegovim naporima da okonča rat i postigne potpuno povlačenje okupacionih trupa iz Pojasa Gaze", stoji u saopštenju Hamasa.

Hamas je takođe pozvao Trampa i "države garante mira" da obezbijede sprovođenje dogovorenih obaveza i spriječe izraelsku vladu da ih izbjegne.

Detalji sporazuma i očekivanja

Prema izraelskim zvaničnicima, živi taoci biće oslobođeni u jednoj fazi u roku od 72 sata. Povratak tijela poginulih talaca potrajaće duže, ali Izrael insistira da i oni budu uključeni u dogovor.

Hamas je, uz podršku pojedinih izraelskih izvora, tvrdio da se deo kašnjenja odnosi na to što se tela nekih talaca ne nalaze u oblastima pod njihovom kontrolom.



Reakcija porodica talaca

"Porodice talaca izražavaju duboku zahvalnost predsjedniku SAD Donaldu Trampu i njegovom timu na vođstvu i odlučnosti koja je dovela do ovog istorijskog proboja - kraja rata i sveobuhvatnog dogovora o povratku svih talaca. U zarobljeništvu Hamasa nalazi se 48 talaca. Naša moralna i nacionalna obaveza je da ih sve vratimo kući, i žive i poginule. Njihov povratak je uslov za obnovu i oporavak izraelskog društva u cjelini. Nećemo se smiriti dok se i poslednji talac ne vrati. Vratićemo ih. Ustaćemo", stoji u objavi porodica talaca.







Netanjahu je prošle nedelje prihvatio američki plan od 20 tačaka, koji predviđa potpuno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze u zamjenu za oslobađanje svih 48 talaca, od kojih se 21 smatra živim, prema Forumu porodica talaca i nestalih.









Iako tačni uslovi dogovora, koji su izraelski i palestinski pregovarači u ponedeljak razmatrali u Egiptu, još nisu poznati, raniji nacrt je uključivao sledeće: Hamas bi morao da se potpuno razoruža, Izrael bi okonačao vojnu operaciju, u Gazu bi ušla veća količina humanitarne pomoći i počelo bi planiranje obnove Pojasa Gaze.

(Kurir.rs/Fox News/Prenio: V.M.)