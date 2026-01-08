Jelena Karleuša je priznala da joj i danas nije jasno kako je brak nje i Duška krenuo nizbrdo.

Izvor: MN Press

O gostovanju Jelene Karleuše u emisiji "Novo jutro" kod Jovane Jeremić i dalje se priča, a poseban bum na mrežama izazvalo je njeno priznanje o bivšem suprugu Dušku.

Jelena je prvi put priznala kroz kakvu je agoniju prolazila prije smrti majke.

"Nisam najgora, niko ne bi bio sa mnom zato što sam najgora, nego najbolja, kad se muškarac spusti na taj nivo da na taj način ponizi ženu, onda je ona njega pobijedila. Ja sam imala dvije opcije, ili da sebi oduzmem život, što je želio Duško, koji mi je to predlagao, da oduzmem sebi život. Problem je što je posle toga i Divna izgubila život. Sve je to gledala i žao mi je što je u toj atmosferi otišla. Kad žena to preživi, žena sa dvoje djece koja idu u školu, šta meni bilo ko sad može da uradi i da mi naudi, ne postoji način na koji mogu da mi naude. Ako sam to preživjela", rekla je Jelena.

Kada je riječ o braku sa Duškom pjevačica je istakla i ko je "krivac" za njihove probleme u braku.

"Ako vjerujemo u Boga, vjerujemo li i da đavo postoji? U našem slučaju se upleo jedan đavo. Ne kažem da vjerujem u crnu magiju, ali vjerujem da se neka đavoljska sila uplela tu. Nikada ne bih mogla da pređem preko nekih stvari", odgovorila je Karleuša.

Podsetite se i kako su Duško i Jelena izgledali tokom braka:

Ona je potom otkrila i da je sama odgajala ćerke.

"Atinu i Niku sam sama odgajala, a kada je prestao da igra fudbal, počeo je istinski dosta vremena da provodi sa našim ćerkama. Ja imam potpuno starateljstvo nad djecom, ali ne branim da one provode vremena koliko žele pored njega", istakla je pjevačica.

Vidi opis Karleuša prvi put priznala ko je uticao na brak nje i Duška: Tvrdi da ju je tjerao da se ubije, a ona sama gajila ćerke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 12 / 12 AD

(Kurir.rs/MONDO)