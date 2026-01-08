logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasila se Dragana Spasojević koju je Minin dečko vjerio na 2. sastanku: Zadrugarku proganjao, sad mu jedno poručila

Oglasila se Dragana Spasojević koju je Minin dečko vjerio na 2. sastanku: Zadrugarku proganjao, sad mu jedno poručila

Autor Jelena Sitarica
0

Dragana Spasojević je reagovala nakon što je Mina izjavila da veza nje i Kaspera nije bila ništa ozbiljno.

Oglasila se Dragana Spasojević koju je Minin dečko vjerio na 2. sastanku: Zadrugarku proganjao, sad Izvor: Instagram/spasojeviceva_

Veza Mine Kostić sve poslednjih dana ponovo je u centru pažnje, naročito zbog glasina koje prate njenog dečka Maneta Ćuruviju Kaspera. Prema pričama koje kruže, on navodno ima ustaljen način osvajanja djevojaka, što je dodatno podgrijalo interesovanje javnosti.

Izvor: Printscreen/Instagram

Poznato je i da je ranije bio veren sa bivšom rijaliti učesnicom Draganom Spasojević iz Novog Sada, koju je upoznao tokom gostovanja u emisiji na televiziji Pink. Sada se o toj vezi oglasila i nekadašnja zadrugarka, iznoseći svoje viđenje odnosa sa Manetom.

"Ne bih da komentarišem ništa u vezi toga. To je sve ostalo iza mene, a Mini Kostić i Manetu želim svu sreću ovoga svijeta ",  poručila je Dragana za Telegraf.

Pogledajte kako ona danas izgleda:

"Sve je isto radio i sa Draganom"

Mnogi detalji njihove veze su isplivali, a kako je za rekao dobro upućen izvor domaćih medija, Kasper je sa Draganom radio sve isto što radi sada sa Minom Kostić.

"Sada gledam ove izjave Mininog dečka, tačnije Kaspera - ovo je šou. Sve je isto radio i sa Draganom. Tako je i nju našao preko društvenih mreža, govorio je da je ona njegova ljubav, da je voli dugo godina. Dragana Spasojević ga je čekala 6 mjeseci da dođe. Kada se drugi put pojavio u Srbiji, vjerio ju je ", otkriva izvor.

Izvor: Instagram/minakostic_official/printscreen

Potom je dodao:

"Vodio je i pod Ostrog, jer joj je pričao da ih je Vasilije Ostroški spojio. Stalno joj je zamijerao što ga je krila od javnosti i što ga ne kači po društvenim mrežama. Kada ga je Dragana uhvatila u gomili laži i kada ga je otkačila, mjesecima ju je proganjao preko raznih ljudi, i sve to dok Minu nije vidio u emisiji, kao i Draganu. Onda je našao Minu na društvenim mrežama i počeo da joj piše. Kada su malo dublje on i Mina ušli u komunikaciju, tada je Mane prestao da proganja Draganu.

(Telegraf.rs/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dragana Spasojević Mina Kostić Mane Ćuruvija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ