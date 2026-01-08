Oglasila se Dragana Spasojević koju je Minin dečko vjerio na 2. sastanku: Zadrugarku proganjao, sad mu jedno poručila

Dragana Spasojević je reagovala nakon što je Mina izjavila da veza nje i Kaspera nije bila ništa ozbiljno.

Izvor: Instagram/spasojeviceva_

Veza Mine Kostić sve poslednjih dana ponovo je u centru pažnje, naročito zbog glasina koje prate njenog dečka Maneta Ćuruviju Kaspera. Prema pričama koje kruže, on navodno ima ustaljen način osvajanja djevojaka, što je dodatno podgrijalo interesovanje javnosti.

Izvor: Printscreen/Instagram

Poznato je i da je ranije bio veren sa bivšom rijaliti učesnicom Draganom Spasojević iz Novog Sada, koju je upoznao tokom gostovanja u emisiji na televiziji Pink. Sada se o toj vezi oglasila i nekadašnja zadrugarka, iznoseći svoje viđenje odnosa sa Manetom.

"Ne bih da komentarišem ništa u vezi toga. To je sve ostalo iza mene, a Mini Kostić i Manetu želim svu sreću ovoga svijeta ", poručila je Dragana za Telegraf.

Pogledajte kako ona danas izgleda:

"Sve je isto radio i sa Draganom"

Mnogi detalji njihove veze su isplivali, a kako je za rekao dobro upućen izvor domaćih medija, Kasper je sa Draganom radio sve isto što radi sada sa Minom Kostić.

"Sada gledam ove izjave Mininog dečka, tačnije Kaspera - ovo je šou. Sve je isto radio i sa Draganom. Tako je i nju našao preko društvenih mreža, govorio je da je ona njegova ljubav, da je voli dugo godina. Dragana Spasojević ga je čekala 6 mjeseci da dođe. Kada se drugi put pojavio u Srbiji, vjerio ju je ", otkriva izvor.

Izvor: Instagram/minakostic_official/printscreen

Potom je dodao:

"Vodio je i pod Ostrog, jer joj je pričao da ih je Vasilije Ostroški spojio. Stalno joj je zamijerao što ga je krila od javnosti i što ga ne kači po društvenim mrežama. Kada ga je Dragana uhvatila u gomili laži i kada ga je otkačila, mjesecima ju je proganjao preko raznih ljudi, i sve to dok Minu nije vidio u emisiji, kao i Draganu. Onda je našao Minu na društvenim mrežama i počeo da joj piše. Kada su malo dublje on i Mina ušli u komunikaciju, tada je Mane prestao da proganja Draganu.

