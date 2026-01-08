Dragana Spasojević je reagovala nakon što je Mina izjavila da veza nje i Kaspera nije bila ništa ozbiljno.
Veza Mine Kostić sve poslednjih dana ponovo je u centru pažnje, naročito zbog glasina koje prate njenog dečka Maneta Ćuruviju Kaspera. Prema pričama koje kruže, on navodno ima ustaljen način osvajanja djevojaka, što je dodatno podgrijalo interesovanje javnosti.
Poznato je i da je ranije bio veren sa bivšom rijaliti učesnicom Draganom Spasojević iz Novog Sada, koju je upoznao tokom gostovanja u emisiji na televiziji Pink. Sada se o toj vezi oglasila i nekadašnja zadrugarka, iznoseći svoje viđenje odnosa sa Manetom.
"Ne bih da komentarišem ništa u vezi toga. To je sve ostalo iza mene, a Mini Kostić i Manetu želim svu sreću ovoga svijeta ", poručila je Dragana za Telegraf.
Pogledajte kako ona danas izgleda:
Oglasila se Dragana Spasojević koju je Minin dečko vjerio na 2. sastanku: Zadrugarku proganjao, sad mu jedno poručila
"Sve je isto radio i sa Draganom"
Mnogi detalji njihove veze su isplivali, a kako je za rekao dobro upućen izvor domaćih medija, Kasper je sa Draganom radio sve isto što radi sada sa Minom Kostić.
"Sada gledam ove izjave Mininog dečka, tačnije Kaspera - ovo je šou. Sve je isto radio i sa Draganom. Tako je i nju našao preko društvenih mreža, govorio je da je ona njegova ljubav, da je voli dugo godina. Dragana Spasojević ga je čekala 6 mjeseci da dođe. Kada se drugi put pojavio u Srbiji, vjerio ju je ", otkriva izvor.Izvor: Instagram/minakostic_official/printscreen
Potom je dodao:
"Vodio je i pod Ostrog, jer joj je pričao da ih je Vasilije Ostroški spojio. Stalno joj je zamijerao što ga je krila od javnosti i što ga ne kači po društvenim mrežama. Kada ga je Dragana uhvatila u gomili laži i kada ga je otkačila, mjesecima ju je proganjao preko raznih ljudi, i sve to dok Minu nije vidio u emisiji, kao i Draganu. Onda je našao Minu na društvenim mrežama i počeo da joj piše. Kada su malo dublje on i Mina ušli u komunikaciju, tada je Mane prestao da proganja Draganu.
Oglasila se Dragana Spasojević koju je Minin dečko vjerio na 2. sastanku: Zadrugarku proganjao, sad mu jedno poručila
Mina Kostić
(Telegraf.rs/MONDO)