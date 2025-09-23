Predsjednik SAD-a Donald Tramp sastao se u Njujorku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim

Izvor: Youtube/printscreen/CNBC-TV18

Predsjednik SAD-a Donald Tramp sastao se u Njujorku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim nakon svog govora na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Bio je to njihov prvi susret uživo nakon višemjesečnih tenzija, a upravo je tamo Tramp (još jednom) promijenio ton prema Ukrajini, hvaleći njenu borbu protiv ruske invazije.

"Mislim, pogledajte, oni se bore, a ovaj rat traje već tri i po godine. Ljudi su mislili da će brzo završiti jer je Rusija velika vojna sila, a Ukrajina, kažem vam, oni su dobri borci", rekao je Tramp novinarima prije sastanka.

Izvor: Youtube/printscreen/CNBC-TV18

"Imam poštovanje za borbu koju vodi"

U razgovoru sa Zelenskim, Tramp je zauzeo neuobičajeno topao ton. Nazvao ga je velikim čovjekom i dodao:

"On vodi vraški dobru borbu. Imamo veliko poštovanje za borbu koju vodi Ukrajina, to je zapravo prilično nevjerovatno.“

Tramp je potom dao riječ svom ukrajinskom kolegi i upitao ga:

"Želite li reći kako vam ide na bojištu?“ Zelenski je odgovorio da će Trampu prenijeti izviještaj o situaciji i dodao:

"Imamo dobre vijesti.“ Najavio je i razgovore o bezbjednosnim garancijama te o jačanju pritiska na Rusiju.

Izvor: Youtube/printscreen/CNBC-TV18

Na novinarsko pitanje smatra li da bi NATO trebalo da obara ruske avione ako uđu u vazdušni prostor članica saveza, Tramp je odgovorio:

"Da, smatram da treba.“ Na dodatno pitanje da li bi SAD podržao takvu odluku, rekao je da to zavisi od okolnosti.

Trampove izjave dolaze nakon što je Estonija prošle nedelje izvijestila da su tri ruska lovca MiG-31 povrijedila njen vazdušni prostor i tamo ostala 12 minuta, prije nego što su ih oterali italijanski borbeni avioni iz sastava NATO-a. Nedelju dana ranije oko 20 ruskih dronova ušlo je u vazdušni prostor Poljske, a dio njih je oboren nakon što je NATO dodatno pojačao odbranu na istočnom krilu Evrope.

(Index/MONDO)