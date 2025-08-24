Sergej Lavrov otkrio je uslove Rusije za kraj rata u Ukrajini.

Izvor: PRESIDENTIAL OFFICE OF UKRAINE / IMAGO STOCK&PEOPLE / PROFIMEDIA

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov otkrio je uslove Ruske Federacije za kraj rata u Ukrajini. Spomenuo je i mogućnost sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

"Bezbjednosne garancije moraju da budu predmet opšteg konsensuza. Vladimir Putin će biti spreman da se sastane sa Volodimirom Zelenskim kada agenda bude bila spremna.

Ruski predsjednik neće potpisati mirovni sporazum sa ukrajinskom stranom. Kada budemo došli do faze potpisivanja dokumenata, moramo da se usaglasimo da je osoba koja potpisuje taj dokument zaista legitimna, a sudeći prema ukrajinskom Ustavu, Zelenski to nije trenutno", naveo je Lavrov, prenosi "Skaj Njuz".

Dodao je i da Ukrajina mora ostati vojno neutralna. Za Rusiju je članstvo u NATO neprihvatljivo.

Potrebna je takođe, prema saznanjima "Rojtersa", i zaštita za ruski jezik na ukrajinskom području. Da podsjetimo, Putin je ranije još istakao da je potrebno da Ukrajina preda cijeli Donbas, ostane neutralan, ne postane član NATO i da ne dopusti zapadne trupe na svom tlu.