FT saznaje da su SAD spremne da učestvuju u bezbjednim garancijama Ukrajini u vidu "strateških pomagača", uključujući obavještajne podatke, nadzor i izviđanje (ISR), komandu i kontrolu i sredstva PVO kako bi se omogućilo raspoređivanje trupa pod vođstvom Evrope

Izvor: PRESIDENTIAL OFFICE OF UKRAINE / IMAGO STOCK&PEOPLE / PROFIMEDIA

SAD su saopštile da su spremne da obezbijede obavještajna sredstva i nadzor nad bojištem u okviru bilo kojeg zapadnog bezbjednosnog plana za posleratnu Ukrajinu i da učestvuju u stvaranju štita protivvazdušne odbrane (PVO) za tu zemlju kojim bi upravljala Evropa.

To su Fajnenšel tajmsu (FT) rekli evropski i ukrajinski zvaničnici.

Podsjeća se da je američki predsjednik Donald Tramp prošle nedelje na samitu u Vašingtonu rekao evropskim liderima da će Amerika učestvovati u "koordinaciji" bezbjednosnih garancija za poslijeratnu Ukrajinu, što je Kijev zahtijevao kako bi odvratio buduće napade Rusije nakon bilo kakvog mirovnog sporazuma Kijeva i Moskve.

"Visoki američki zvaničnici su rekli evropskim kolegama u više razgovora obavljenih u međuvremenu da bi Vašington bio spreman da doprinese tim bezbjednosnim garancijama u vidu "strateških pomagača", uključujući obavještajne podatke, nadzor i izviđanje (ISR), komandu i kontrolu i sredstva PVO kako bi omogućio raspoređivanje trupa pod vođstvom Evrope na terenu", rekla su za FT četiri zvaničnika upoznata sa razgovorima.

Takozvana "koalicija voljnih", predvođena Velikom Britanijom i Francuskom, obećala je da će zaštititi poslijeratnu Ukrajinu od bilo kakve buduće ruske agresije.

Ali evropski zvaničnici su privatno priznali da bi bilo kakvo raspoređivanje moglo da se odvija samo uz podršku Amerike koja bi pomagala, nadgledala i zaštitila evropske trupe.

"Vašington već snabdijeva Ukrajinu PVO raketama Patriot, ali poslijeratna podrška bi uključivala američke avione, logistiku i zemaljski radar koji bi podržavali i omogućavali održavanje zone zabrane leta i PVO štit za tu zemlju, za šta bi bila zadužena Evropa", rekli su zvaničnici.

U okviru bilo kakvog mirovnog sporazuma znatno superiornije obavještajne, nadzorne i komandno-kontrolne sposobnosti SAD omogućile bi satelitsko praćenje prekida vatre i efikasnu koordinaciju zapadnih snaga u Ukrajini.

"Američka ponuda, iznijeta na nizu sastanaka između zvaničnika nacionalne bezbjednosti i vojnih lidera iz SAD i glavnih evropskih zemalja posljednjih dana, uslovljena je obavezama evropskih prijestonica da rasporede desetine hiljada vojnika u Ukrajinu", upozorili su zvaničnici i dodali da bi "ova ponuda i dalje mogla da bude povučena.

FT kontatuje da to ipak predstavlja značajnu promjenu stava Trampove administracije, koja je ranije ove godine isključivala mogućnost bilo kakvog učešća SAD u zaštiti poslijeratne Ukrajine.

Navodi se da je ova promjena ohrabrila evropske zvaničnike koji su mjesecima lobirali u Vašingtonu za pružanje veće podrške Kijevu.

Tramp je podstakao dvije strane da se dogovore o mirovnom sporazumu, ali Moskva i Kijev ostaju daleko urazdvojeni oko ključnih detalja, uključujući poslijeratnu teritorijalnu kontrolu i bezbjednosne garancije.

Ruski predsjednik Vladimir Putin insistirao je da takve garancije moraju da uključuju i Rusiju, što Ukrajina ne može da prihvati.

"SAD se i dalje protive raspoređivanju sopstvenih trupa u Ukrajinu", rekli su izvori FT.

Drugi zvaničnici Trampove administracije, uključujući ministra odbrane Pita Hegseta, skeptični su prema bilo kakvom učešću u poslijeratnim garancijama iz straha da bi to uvuklo SAD u budući sukob.

Zapadne prijestonice su skicirale grubi plan bezbjednosnih garancija koji bi uključivao demilitarizovanu zonu u kojoj bi vjerovatno patrolirale neutralne mirovne trupe iz treće zemlje koja bi za to imala pristanak i Ukrajine i Rusije.

"Mnogo čvršće utvrđenu granicu iza te zone branile bi ukrajinske trupe koje bi naoružale i obučile vojske NATO", rekla su trojica zvaničnika.

Snage odvraćanja predvođene evropskim zemljama bi bile stacionirane dublje unutar Ukrajine kao treća linija odbrane, Amerika bi pružala podršku iz pozadine.

Ali, čak i uz potencijalnu podršku SAD, javnost i političari u mnogim evropskim zemljama i dalje su nervozni po pitanju mogućeg raspoređivanja trupa u Ukrajini.

Andrij Jermak, šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, potvrdio je informacije FT i rekao da će svaka zemlja u koaliciji doprinijeti na drugačiji način i "konačna slika će biti mješavina vojne, političke i ekonomske podrške".

"Razgovori su se odvijali oko četiri do pet evropskih brigada na terenu, koje obezbjeđuje "koalicija voljnih", plus "strateški pomagači" iz SAD", rekao je Jermak i dodao da to označava "veliku promjenu u odnosu na proljeće" ove godine.