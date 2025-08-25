Na današnjoj konferenciji za novinare u Bijeloj kući, američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je ruski lider Vladimir Putin odbio sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim zato što mu se "ne sviđa".

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas na konferenciji za novinare u Bijeloj kući da ruski lider Vladimir Putin odbija da se sastane sa Volodimirom Zelenskim jer mu se "ne sviđa" ukrajinski predsjednik. Kada su ga novinari pitali zašto Putin izbegava sastanak, Tramp je kratko odgovorio: "Zato što mu se ne sviđa. Ne sviđa mu se."

Tramp je takođe potvrdio da je razgovarao sa Putinom od sastanka sa ukrajinskim predsjednikom i evropskim liderima u Bijeloj kući prošle nedelje.

"Da, jesam. Svaki razgovor sa njim je dobar razgovor. A onda, nažalost, neka bomba padne na Kijev ili negdje drugdje i ja se jako naljutim", rekao je kada su ga novinari pitali da li je od tada imao bilo kakav kontakt sa ruskim liderom.

Podsjetimo se da se Tramp 15. avgusta sastao sa Putinom na Aljasci, gdje su obojica naznačili da je postignut napredak ka mogućem mirovnom sporazumu. Tada je američka administracija odustala od svog plana za nove sankcije Moskvi, a Putin je Trampu predstavio sopstvene uslove koji se u velikoj mjeri poklapaju sa ruskim ratnim ciljevima.

Tri dana kasnije, u Bijeloj kući je održan samit, kojem su, pored Trampa i Zelenskog, prisustvovali i evropski lideri. Tramp je upoznao skup sa ruskim zahtjevima, a sve strane su se složile da bezbjednosne garancije za Ukrajinu moraju biti sastavni dio svakog mogućeg sporazuma.

Dva dana kasnije, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva želi da uključi Kinu u pregovore, dok se protivi raspoređivanju stranih snaga u Ukrajini.