Postoje i specijalni uređaji za ometanje kako bi se spriječilo daljinsko detoniranje bombi.

Izvor: Alexander KAZAKOV / AFP / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin učestvovao je u velikoj vojnoj paradi u Pekingu povodom pobjede Kine nad Japanom u Drugom svjetskom ratu. Agenti koji putuju sa Putinom pojavili su se sa aktovkama koje se mogu koristiti kao štitovi i dizajnirane su da zaštite ruskog lidera od potencijalnog atentata. Postoje i specijalni uređaji za ometanje kako bi se spriječilo daljinsko detoniranje bombi. Svi su, naravno, kodirani...

I ovog puta oko Putina, bilo je ljudi sa koferima otpornim na metke.

Jedan je namijenjen za Putinov urin i stolicu. Nije šala, isti kofer je pratio Putina na Aljasku kada se sastao sa Donaldom Trampom. "Indipendent“ je pisao da se ova aktovka prvi put pojavila 2017. godine kada je Putin bio u Francuskoj.

Kofer se koristi za sakupljanje Putinovog izmeta kako strane snage ne bi mogle da dođu do uzoraka njegovih tjelesnih sekreta koji bi mogli da otkriju njegovo zdravlje i druge obavještajne informacije. Stoga, Putinovi tjelohranitelji pažljivo sakupljaju njegov izmet i urin i vraćaju ih u Rusiju.

Drugi je nuklearni kofer, "kovčeg sudnjeg dana“, koji sadrži kontrole ruskih strateških nuklearnih snaga.

U kovčegu se nalazi bijelo dugme koje se može koristiti iz bilo kog kraja svijeta za slanje komande za lansiranje nuklearnog oružja koje je u pripravnosti od početka ruske invazije na Ukrajinu. Ovaj kovčeg se naziva i "Čeget“.

Samo jedan pritisak na dugme je dovoljan da Generalštab u Moskvi primi signal i započne nuklearni napad. Oba kovčega su neprobojna i mogu se koristiti kao štit.