Mapa se pojavila dok je Gerasimov govorio o proljećno-ljetnjim planovima Rusije.

Izvor: YouTube/Printscreen/ShanghaiEye魔都眼

Snimak koji je rusko Ministarstvo odbrane objavilo 30. avgusta prikazuje mapu iza načelnika Generalštaba Valerija Gerasimova, na kojoj se sugerišu potencijalne ambicije Moskve da zauzme oblasti Odesa i Harkov.

Mapa se pojavila dok je Gerasimov govorio o proljećno-ljetnjoj kampanji Rusije, ističući da će Moskva nastaviti i borbe na frontu i masovne napade na ukrajinske gradove uprkos mirovnim pregovorima.

Iako je Moskva javno insistirala na potpunoj kontroli Donjecke, Luganske, Hersonske i Zaporoške oblasti, mapa je ukazivala na moguće planove koji se šire i na Odesu i Harkov, koje ranije nije pominjala u svojim zahtjevima.

Rusija trenutno drži pod okupacijom samo oko 4% Harkovske oblasti, dok je Odeska oblast u potpunosti pod ukrajinskom kontrolom.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin ranije je zahtijevao da Ukrajina odustane od članstva u NATO-u i preda nekoliko velikih gradova kao preduslov za mir. Kremlj je ponovio te uslove tokom pregovora u Istanbulu u julu, koji su trajali manje od sat vremena.

Valerij Gerasimov Izvor: Youtube/ShanghaiEye魔都眼

Tema teritorijalnih ustupaka otvorena je nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp u razgovorima sa evropskim liderima i predsjednikom Volodimirom Zelenskim iznio ideju o "trgovini teritorijama".

Izvor iz ukrajinske predsjedničke kancelarije ranije je rekao za "Kyiv Independent" da bi Moskov predlog podrazumijevao povlačenje Kijeva iz djelova Donjecke i Luganske oblasti pod ukrajinskom kontrolom, u zamjenu za djelimično povlačenje Rusije iz Sumske i Harkovske oblasti. Zelenski je takve predloge odbio 9. avgusta, poručivši da Ukrajina neće cijediti teritoriju radi okončanja rata.

Od povratka u Bijelu kuću u januaru, Tramp obećava da će brzo posredovati u postizanju mira, ali se suočava sa stalnim neuspjesima, jer Rusija odbija prekid vatre i insistira na dodatnim ustupcima.

Uprkos mogućim ambicijama, Rusiji bi bilo potrebno značajno vrijeme da zauzme Odesu i Harkov.

Od novembra 2022. godine, ruske snage okupirale su samo 5.842 kvadratna kilometra ukrajinske teritorije, što je oko 0,97% ukupne površine zemlje.

(Kyiv indepentent/MONDO)