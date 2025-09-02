Žestoke borbe vode se u Donbasu, najkrvavijem dijelu ukrajinskog fronta.

Izvor: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / PROFIMEDIA

U Donbasu, na istoku Ukrajine, vode se trenutno najkrvavije bitke od početka rata u Ukrajini, piše "DW". Situacija je sve teža kako za vojnike, tako i za civile.

"Umoran sam, jako sam umoran. Ali uprkos tome nastavljam", rekao je Oleksij iz Nacionalne garde koji je mjesecima u rovovima.

Civilno stanovništvo sve više bježi. Natalija iz Dobropilja ne jveruje u skoriji završetak rata.

"Nemam više nade da će biti ikakvih pregovora. Ne vidim način da se ovaj rat završi", kaže ona.

Vojni ljekari imaju pune ruke posla. Punktovi kod Kramatorska su prepuni ranjenika.

"Ne vidimo nikakve rezultate mirovnih inicijativa. To ne donosi rezultate", rekao je vojni ljekar.

Ukrajinski vojnici nemaju više snage za kontraofanzive. Ruska vojska ima brojčanu i tehničku prednost.

"Branimo se, pokušavamo da odbranimo što više", objašnjava ovaj ukrajinski vojnik.

Mnogi građani su podijeljeni oko mogućnosti teritorijalnih ustupaka. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u više navrata dosad ponovio kako ne planira da povuče trupe.

"Šta ćemo dobiti ako uzmemo natrag Donbas, a izgubimo sto hiljada ljudi?", kaže jedan penzioner.