Pomoćnik Vladimira Putina otkrio je nove detalje pregovora Rusije, Ukrajine i Amerike oko prekida vatre i uspostavljanja trajnog mira u Ukrajini.

Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin nalazi se u Narodnoj Republici Kini u višednevnoj posjeti povodom samita Šangajske organizacije za saradnju kao i obilježavanja 80 godina od kraja Drugog svjetskog rata. Sletio je u lučki grad Tjenđin gdje ga je dočekao crveni tepih na kom je bio glavna zvijezda, a odmah po izlasku iz aviona sačekao ga je predsjednik Kine Si Đinping.

Nakon niza većih i manjih sastanaka, savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov je za rusku državnu televiziju "Rusija 24" otkrio detalje pojedinih sastanaka. Rat u Ukrajini bio je tema i u Kini.

Prema riječima Ušakova, još uvek nema konkretnih dogovora i čvrstih garancija o mogućem trilateralnom sastanku američkog predsjednika Donalda Trampa, Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. O tome se jeste razgovaralo prilikom nedavnog susreta Putina i Trampa na Aljasci, ali još uvijek nema konkretnih informacija.

Putin želi sastanak na najvišem mogućem nivou, ali Rusija ne priznaje Zelenskog kao legitimnog predsjednika Ukrajine. Na kraju je napomenuo da su velike stvari ugovorene na sastanku Putina i Stiva Vitkofa, specijalnog američkog izaslanika, koji je održan u Moskvi.

Ushakov, Putin’s aide:



— No agreement on trilateral talks involving Trump, Putin, and Zelensky was discussed at the Putin-Trump meeting



— The Ukrainian issue was discussed on the sidelines of the SCO summit



— There are no concrete proposals yet to raise the level of…pic.twitter.com/p6VtpEvmqU — Lord Bebo (@MyLordBebo)September 1, 2025

Pogledajte fotografije sa sastanka Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci