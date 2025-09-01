Na samitu Šangajske organizacije za saradnju u Kini, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su sporazumi postignuti s Donaldom Trampom otvorili put ka miru u Ukrajini, dok Zapad i dalje kritikuje ruske akcije kao imperijalističku agresiju.

Izvor: Vladimir Smirnov / Sputnik / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u ponedeljak da su "sporazumi" koje je postigao sa svojim američkim kolegom Donaldom Trampom na njihovom sastanku u avgustu otvorili put miru u Ukrajini, o čemu će razgovarati sa liderima na regionalnom samitu u Kini.

Kijev i njegovi zapadni saveznici rusku invaziju na Ukrajinu, koja je počela u februaru 2022. godine, nazivaju imperijalističkim osvajačkim ratom radi aneksije teritorija, dok Rusija to naziva specijalnom vojnom operacijom usmjerenom na demilitarizaciju i denacifikaciju Ukrajine.

U svom govoru delegatima, Putin je tvrdio: "Ova kriza nije izazvana ruskim napadom na Ukrajinu, već je rezultat državnog udara u Ukrajini, koji je podržao i izazvao Zapad. Drugi razlog za krizu su stalni pokušaji Zapada da uvuče Ukrajinu u NATO", istakao je.

"Jako cijenimo napore"

Putin, indijski premijer Narendra Modi i lideri Bliskog istoka, Centralne Azije i Južne i Jugoistočne Azije prisustvuju forumu Šangajske organizacije za saradnju u gradu Tjenđinu, čiji je domaćin kineski predsjednik Si Đinping. "Veoma cijenimo napore i predloge Kine i Indije da se olakša (proces) rješavanja ukrajinske krize. Nadam se da će sporazumi postignuti na nedavnom rusko-američkom sastanku na Aljasci takođe doprinijeti ovom cilju", rekao je Putin na forumu.

Putin arrived in China for the Shanghai Cooperation Organization (SCO).



He got a red carpet in the airport but Xi Jinping did not arrive to greet him personally.pic.twitter.com/qxR84lw7EU — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)August 31, 2025

Rekao je da je u nedelju Siju predstavio dostignuća svojih razgovora sa Trampom i rad "koji je već u toku" kako bi se riješio sukob i da će pružiti više detalja na bilateralnim sastancima sa kineskim liderom i drugima. "Da bi ukrajinsko rješenje bilo održivo i dugoročno, moraju se riješiti korenski uzroci krize".