Snimak Vladimira Putina i Narendra Modija usijao je društvene mreže zbog jednog detalja.

U Narodnoj Republici Kini održava se višednevni samit Šangajske organizacije za saradnju kom prisustvuju brojni lideri zemalja sa Istoka. Glavni gost kineskog predsjednika Si Đinpinga je ruski predsednik Vladimir Putin koji je sletio u nedelju 31. avgusta u lučki grad Tjenđin gdje ga je dočekao crveni tepih na kom je "šarmirao" kinesku delegaciju.

Samitu prisustvuje i premijer Indije Narendra Modi takođe prisustvuje kineskom samitu. U srijedu 3. septembra Kina obeležava 80 godina od kraja Drugog svjetskog rata kada bi trebalo da se sastanu Putin, Si Đinping i Modi.

Na društvenim mrežama osvanuo je snimak na kom se vidi kako se Modi i Putin ne razdvajaju. Šetaju i drže se za ruke uz velike osmijehe na licima.

Nije poznato o čemu su sve dosad razgovarali. Indija i Rusija inače imaju dobru ekonomsku saradnju, Indija je glavni i najveći uvoznik ruske nafte, naročito od početka rata u Ukrajini.

