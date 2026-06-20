Bivši izvršni direktor tvrdi da je kompanija ostvarila pozitivan poslovni rezultat

Izvor: MONDO

Bivši izvršni direktor Luka Bar Ilija Pješčić demantovao je navode da je kompanija prošle godine poslovala sa gubitkom većim od šest miliona eura, ističući da je negativan rezultat posljedica nove procjene vrijednosti imovine, prenosi CdM.

Kako navodi CdM, pozivajući se na Primorski portal, Pješčić je saopštio da je poslovni rezultat Luke Bar za 2025. godinu bio pozitivan i iznosio više od 1,3 miliona eura.

Prema njegovim riječima, do iskazanog gubitka došlo je nakon što je nezavisni procjenitelj smanjio vrijednost oko 60.000 kvadratnih metara zemljišta u zaleđu luke sa ranije procijenjenih 300 na oko 180 eura po kvadratu.

„To je dovelo do toga da pozitivan poslovni rezultat bude prikazan kao akumulirani gubitak od preko šest miliona eura“, naveo je Pješčić.

On je za Primorski portal kazao da je poslovanje Luke Bar bilo pozitivno tokom prethodnih godina, posebno u periodu od 2022. do 2025. godine, prenosi CdM.

Pješčić je poručio da kompanija nije poslovala sa gubitkom u operativnom smislu, već da je na konačni finansijski izvještaj uticala korekcija vrijednosti imovine.