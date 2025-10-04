Od trenutka kada je Pješčić preuzeo “Luku Bar” ova kompanija je stabilno poslovala, uredno izmiruje sve obaveze prema državi i dobavljačima.

Izvor: MONDO

Odbor direktora “Luke Bar” je odlučio da izabere Iliju Pješčića za vršioca dužnosti ove državne kompanije, kome je danas zvanično istekao mandat, saznaju “Vijesti”.

Pješčić poziciju prvog čovjeka državne barske kompanije pokriva od 4. oktobra 2021. godine.

Odbor direktora nije mogao da raspiše javni konkurs za izvršnog direktora zbog novih rješenja koja predviđa Zakon o privrednim društvima.

“Ovaj zakon je parlament usvojio ljetos i njime je predviđeno uvođenje izmjena u dosadašnjem načinu upravljanja preduzećima, kroz jednodomni ili dvodomni model, gdje će ubuduće iz reda odbora direktora kod jednodomnog modela, jedan od članova odbora direktora biti izvršni direktor i ima mogućnosti da do tri člana odbora direktora budu izvršni direktori, a četiri neizvršna. Kod dvodomog modela je predviđeno da nema više odbora direktora, već nadzorni organ i institut generalnog direktora iz upravnog odbora”, kazao je izvor “Vijesti”.

Prema njegovim riječima, za sada nema smjernica koji model upravljanja će izabrati državne kompanije, ali se zna da zakon stupa na snagu od 1. januara 2026. i da svi statuti kompanija u državnom vlasništvu moraju da se izmijene i usaglase sa zakonom do kraja marta.

“Da li to onda vodi da svi odbori direktora i izvršni direktori moraju da se razriješe i izvrši odabir novih, za sada niko ne daje odgovor na ovo pitanje. Po logici ako se mijenja zakon i statut, izvršni direktor kao po dosadašnjem modelu ne može da postoji, već mora biti član odbora direktora kod jednodomnog modela, a njih opet postavlja Vlada kroz imenovanje. Uz to, podsjetimo da mogu biti u preduzeću tri izvršna direktora koja sa četiri neizvršna mogu da čine odbor direktora.

Luka Bar je od početka godine poslovala s pozitivnim rezultatom, i očekuje se da na kraju trećeg kvartala dobit bude preko milion eura.

Od trenutka kada je Pješčić preuzeo “Luku Bar” ova kompanija je stabilno poslovala, uredno izmiruje sve obaveze prema državi i dobavljačima. Prihodi su porasli već od 2022. godine za 30 do 50% i taj trend se nastavio i u narednim godinama pristupilo se investicijama i obnovi mehanizacije gdje je utrošeno na nabavku novih utovarivača, liftova, kamiona sa poluprikolicama, materijal hendlera, reach stekera i mobilne dizalice, gdje sve ukupne investicije iznose preko devet miliona eura. Time je kompletan sistem mehanizacije značajno obogaćen da je Luka sada veoma stabilna što se tiče tog segmenta. Takođe se izgradilo novo montažno skladište površine 4500 kvadratnih metara, prvo poslije više od 30 godina, sa vrijednošću investicije od 1,2 miliona eura, čime je Luka poslije podjele iz 2008. obezbijedila sebi da ima ukupno tri zatvorena skladišta i kapacitet od skoro 17.000 metara kvadratnih zatvorenog skladištnog prostora.

Takođe, sanacija operativne obale Volujica, gdje se obavlja 80% pretovara se privodi kraju, a ova investicija je pet miliona eura. Slobodna carinska zona kojom upravlja Luka Bar pokrivena je najmodernijim sistemom video nadzora i kontrole pristupa iz sredstava kompanije, sa investicijom od skoro 400 hiljada eura pojačana je cyber bezbjednost kompanije.

Prema izvorima “Vijesti”, upućenim u poslovanje kompanije, od kako je u ljeto 2021. data zamjerka na bezbjednost u zoni od strane američke Obalske straže, koja prati sprovođenje ISPS koda za bezbjednost brodova i luka, i sa 21 kritičnu zamjerku na bezbjednost, Luka Bar se svela na kategoriju bezbjednih luka i slobodnih zona i pohvaljena za značajno unapređenje sistema zaštite bez zamjerki, kako podmlađivanjem kadra, tako i uvođenjem sistema tehničke zaštite i syber bezbjednosti.

Ova državna kompanija je u razornom nevremenu 2. jula 2024. koje je pogodilo “Luku Bar” pretrpjela veliku štetu, a država joj do danas nije uplatila nijedan cent, uprkos tome što je šteta od havarije po nalazu vještaka procijenjena na više od 13,5 miliona eura. Vlada, kojom rukovodi premijer Milojko Spajić, ni nakon 12 mjeseci nije donijela odluku o finansijskoj podršci, a državna kompanija je bila prinuđena da sama, kroz nova kreditna zaduženja, finansira hitnu nabavku nove mobilne dizalice i pokuša da stabilizuje poslovanje. Dizalica, čija je vrijednost gotovo pet miliona eura bez PDVa, stigla je krajem avgusta, ali Luci je za uspostavljanje punih kapaciteta potrebna još jedna, pišu Vijesti.