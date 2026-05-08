Luka Bar mora ostati pod punom kontrolom države Crne Gore, poručili su reprezentativni sindikati te kompanije, prenosi Dan.

"Odbijamo svaki model kojim bi se, pod izgovorom modernizacije, partnerstva ili investicija, omogućilo preuzimanje upravljanja, smanjenje radničkih prava ili razvlašćivanje države nad njenom najvažnijom lukom. Ako budu ugrožena radnička prava i interesi države, sindikati će biti spremni na radikalnije korake i pozvati građane Bara da zajedno sa zaposlenima stanu u odbranu Luke Bar -"navodi se u saopštenju oba reprezentativna sindikata.

Oni su, povodom najava da se budućnost Luke Bar razmatra kroz razgovore sa kompanijom Abu Dhabi Ports, izrazili ozbiljnu zabrinutost i jasno poručili da je neprihvatljivo da se o strateškoj državnoj infrastrukturi odlučuje bez pune javne rasprave, bez garancija za zaposlene i bez stvarnog uključivanja sindikata.

"Luka Bar nije obična firma, već pomorska kapija Crne Gore, važan dio privrede Bara i ključna karika saobraćajnog, željezničkog i logističkog sistema države. Iza Luke Bar ne stoje samo brojke, ugovori i interesi, već više od 500 porodica koje direktno žive od rada u Luci, kao i veliki broj građana Bara i Crne Gore čija je egzistencija vezana za njen opstanak i razvoj "navodi se u saopštenju.

Zato, kako su poručili, neće dozvoliti da se o njihovoj budućnosti odlučuje bez njih, piše Dan.

"Odbijamo da se budućnost Luke Bar dogovara iza zatvorenih vrata, kroz memorandume, pregovore i aranžmane o kojima zaposleni i javnost nemaju dovoljno informacija "rekli su predstavnici sindikata.

Oni su dodali da posebno zabrinjava činjenica da se kao potencijalni partner pojavljuje kompanija iza koje stoji strani državni kapital.

"To znači da se Luka Bar praktično ne daje pod kontrolu običnom investitoru, već pod uticaj i kontrolu druge države, sa sopstvenim ekonomskim, logističkim i geopolitičkim interesima. Takav pristup je za nas neprihvatljiv " navodi se u saopštenju.

Kada se razgovara o upravljanju, proširenju, zajedničkom investiranju ili strateškom partnerstvu u Luci Bar, onda se, kako tvrde, ne govori samo o investiciji, već o kontroli nad strateškom infrastrukturom Crne Gore.

"Odbijamo da se pojam „strateškog partnerstva“ koristi kao ljepši naziv za prodaju, koncesiju, prepuštanje upravljanja ili tiho razvlašćivanje države nad Lukom Bar. To je put ka prodaji na mala vrata " rekli su sindikati.

Dodatni razlog za oprez, kako smatraju, jeste i sistem iz kojeg potencijalni partner dolazi, prenosi Dan.

Za zaposlene u Luci Bar nije nevažno da li strateški partner dolazi iz zemlje u kojoj su sindikalno organizovanje, kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog zaštićeni, ili iz sistema u kojem su sindikalne slobode ozbiljno ograničene.

Radnička prava, kolektivni ugovor i uloga sindikata ne smiju biti kolateralna šteta bilo čijih poslovnih ili geopolitičkih interesa.

" Ako Vlada zaista želi razvoj Luke Bar, neka obezbijedi investicije, obnovu i razvoj željezničke infrastrukture, stabilan poslovni ambijent, savremenu opremu i jasnu državnu strategiju. Dovođenje Luke Bar u situaciju da se strani investitor predstavlja kao jedini spas znači priznanje da država nije radila svoj posao " dodaje se u saopštenju.

Oni zahtijevaju da predstavnici zaposlenih i reprezentativnih sindikata u Luci Bar budu uključeni u sve dalje razgovore o budućnosti Luke Bar, kao i da se javnosti stave na uvid svi dokumenti, analize, procjene, memorandumi i eventualni modeli saradnje.