Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora, za Predsjednika je jednoglasno izabran Masoničić, a za njegovog zamjenika Vojvodić.

Izvor: MONDO

Na danas održanoj vanrednoj Skupštini akcionara “Luka Bar” AD imenovan je novi Odbor direktora.

Kako je saopšteno iz ove komopanije, najvećom barskom kompanijom u narednom periodu upravljaće Dušan Masoničić, Nikola Vojvodić, Milan Polović, Milutin Lakićević i Dejan Račić, prenosi CdM.

“Poslovne, kao i globalne okolnosti u jubilarnoj 120. godini postojanja Luke Bar izuzetno su složene, nepredvidljive i izazovne. Ipak, dosadašnje uspješno i pozitivno poslovanje pokazalo je da rukovodstvo “Luka Bar” AD ima kapacitete i znanja i za dalji napredak i razvijanje lučkih usluga. Odbor direktora i Izvršni menadžment učiniće sve da se pozitivna dinamika rada održi, ali i unaprijedi, uz kao i do sada vrlo uspješnu saradnju sa Sindikatima, resornim ministarstvom, Vladom Crne Gore i lokalnom upravom. Odbor direktora “Luka Bar”AD”, navode.