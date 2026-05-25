Predstavnici Luke Bar, brodarskih kompanija i lokalne vlasti tvrde da će novi zakon ugroziti poslovanje barske luke, smanjiti promet i preusmjeriti robu ka konkurentskim lukama u regionu.

Skupština opštine Bar usvojila je zaključke kojima od Vlade traži hitne izmjene i dopune Zakona o slobodnim zonama, upozoravajući da bi postojeće zakonsko rješenje moglo izazvati veliku finansijsku štetu za privredne subjekte koji posluju u Slobodnoj zoni Luke Bar.

Kako prenose Vijesti, sjednica SO Bar održana je po hitnom postupku, a odbornici i predstavnici privrede ocijenili su da novi zakon ugrožava konkurentnost barske luke i logističkog sektora Crne Gore.

Izvršni direktor AD „Luka Bar“ Ilija Pješčić kazao je da je država postala najveća konkurencija toj kompaniji i upozorio da će novi zakon dovesti do gubitka više od 20 inostranih partnera koji robu pretovaraju i skladište preko barske luke.

„Posao će preći u Luku Drač. Mi kao privrednici nemamo rješenje za to“, rekao je Pješčić, prenose Vijesti.

On je naveo da zakon dodatno komplikuje poslovanje korisnika Slobodne zone i da narušava reputaciju Luke Bar na međunarodnom tržištu.

Predsjednik SO Bar Branislav Nenezić ocijenio je da je zakon usvojen „srcima na Vacap grupi Vlade“ 25. decembra 2025. godine i da je na taj način određena sudbina više privrednih subjekata.

„Ovo nije politička priča već potpuno realna ekonomska priča“, rekao je Nenezić i ustvrdio da se ovim zakonom posao iz Crne Gore praktično preusmjerava ka Albaniji i luci Drač.

Kako pišu Vijesti, predstavnici brodarskih i logističkih kompanija upozorili su da će novi zakon dovesti do smanjenja broja brodova koji dolaze u Bar, većih troškova transporta i odlaska globalnih partnera.

Dalibor Pelević, izvršni direktor kompanije „MSC Montenegro“, kazao je da novo zakonsko rješenje diskriminiše logistički pravac preko Crne Gore.

„Klijenti mogu poslovati na jedan način u Draču, Pločama, Rijeci, Kopru i Solunu, a ne mogu preko Slobodne zone Bar“, naveo je Pelević.

Predstavnici kompanija „Port of Adria“, „CMA CGM Montenegro“ i „Pacorini“ upozorili su da će zabrana tranzita duvanskih proizvoda kroz Slobodnu zonu izazvati milionske gubitke i dodatno oslabiti konkurentnost barske luke.

Kako prenose Vijesti, na sjednici je više puta istaknuto da se ne brani šverc cigareta, već legalno poslovanje velikih međunarodnih kompanija poput „Philip Morrisa“, čiji se promet odvija pod strogim nadzorom i međunarodnim procedurama.

Odbornici vladajuće većine u Baru poručili su da iza zahtjeva za izmjenu zakona treba da stane cijeli grad, dok su predstavnici privrede upozorili da bi dugoročne posljedice mogle pogoditi ne samo luku, već i transportni, špediterski i logistički sektor u cijeloj državi.