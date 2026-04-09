Trajektne linije od Bara do Barija, Drača i Ankone neće ove godine prevoziti putnike i vozila, a upitno je da li će saobraćati i sljedeće, iako je ministar pomorstva Filip Radulović lani tvrdio da Vlada predano radi na širenju pomorske mreže i da, nakon što je on preuzeo taj resor, Crna Gora ima četiri pomorske linije.

Na liniji do Barija je plovio bord “Dalmacija” u vlasništvu hrvatske kompanije “Jadrolinija”, a liniju do Drača i Ankone održavao je feribort “Mia” italijanske kompanije “Adria Ferries”.

Na pitanja “Vijesti” o ovom problemu, koja su poslata prošle sedmice iz resora ministra Radulovića, “Vijestima” nije odgovoreno.

Izvršni direktor “Barske plovidbe” Boris Mihailović “Vijestima” je zvanično kazao da ove godine, tokom ljetnje sezone, neće raditi pomorska linija od Bara do Barija jer hrvatska kompanija “Jadrolinija” nema raspoloživi brod za tu relaciju.

Iz “Barske” i Radulovićevog resora ranije je poručivano da će brod “Dalmacija” povezivati Bar i Bari tokom šest mjeseci u 2026. godini. Ipak, ugovor o tom poslu i saradnji još uvijek nije potpisan, a Mihailović kaže da neće ni biti.

“Ugovor neće biti potpisan jer, kako je predočeno predstavnicima ‘Barske plovidbe’ na sastanku u Rijeci, ‘Jadrolinijin’ brod ‘Marko Polo’ više ne zadovoljava standarde za međunarodne linije. Brod ‘Dalmacija’ će preuzeti i njegove linije prema Italiji i nema prostora da održava i liniju Bar -Bari”, rekao je redakciji Mihajlović.

Vrlo je vjerovatno, dodao je, da ugovor s “Jadrolinijom” neće biti aktivan ni iduće godine jer, kako im je saopšteno na sastanku, oni ne planiraju skoru kupovinu broda koji bi mogao eventualno da se uključi u održavanje te linije.

Upitna je, kako je rekao “Vijestima”, i linija Ankona - Bar - Drač i još nije potvrđena za ovu sezonu jer Gat V u barskoj luci još uvijek nije saniran.

“Razlog je što gat V nije još uvijek saniran, a i kada bude saniran upitna je saglasnost lučkih vlasti za pristajanje broda ‘Mia’ na njemu. Prošle godine je pristajanje bilo organizovano na alternativnom mjestu u okviru luke uz napore svih da se održi kontinuitet zbog prethodno preuzetih obaveza i prodatih karata”, poručio je Mihailović.

Alternativno pristajanje i cjelokupna organizacija je na ivici zakonitosti, po njegovim riječima, i skoro je neisplativo za “Barsku plovidbu” jer “još nije potvrđena mogućnost da se nešto slično uradi i ove godine, dijelom i zbog zauzetosti doka za komercijalnu upotrebu”.