Prema procjeni Eurostata, među državama regiona ispred Crne Gore nalazi se samo Hrvatska

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku u Crnoj Gori prošle godine iznosio je 54 odsto prosjeka Evropske unije, prema prvoj procjeni Eurostata, prenosi portal Dan.

Kako navodi Dan, podaci su iskazani prema standardu kupovne moći (SKM), koji omogućava poređenje životnog standarda među evropskim državama.

Prema procjeni Eurostata, koju prenosi portal Dan, među zemljama regiona najveći BDP po stanovniku ima Hrvatska sa 78 odsto prosjeka EU, dok se Crna Gora nalazi na drugom mjestu sa 54 odsto evropskog prosjeka.

Iza Crne Gore nalaze se Srbija sa 52 odsto, Albanija i Sjeverna Makedonija sa po 43 odsto, dok Bosna i Hercegovina bilježi 36 odsto prosjeka Evropske unije, prenosi portal Dan.

Od država članica EU, ubjedljivo najveći BDP po stanovniku zabilježen je u Luksemburgu, gdje on iznosi 239 odsto evropskog prosjeka, dok su na začelju Bugarska i Grčka sa po 68 odsto.

Portal Dan prenosi i da se stvarna individualna potrošnja po stanovniku u zemljama EU kretala od 73 odsto prosjeka u Mađarskoj i Letoniji do 145 odsto prosjeka EU u Luksemburgu.

Kako pojašnjava Eurostat, BDP po stanovniku predstavlja pokazatelj nivoa ekonomske aktivnosti, dok stvarna individualna potrošnja pruža precizniju sliku materijalnog blagostanja domaćinstava.